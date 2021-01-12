New York Barosu’ndan Trump'ın avukatına üyelik iptali soruşturması
New York Eyalet Barosu, Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin üyelik iptali için soruşturma başlattı. Yapılan yazılı açıklamada, "Demokrasimizin dokusunu bozmaya niyetli olanların kontrolsüz kalmasına izin veremeyiz" denildi.
ABD'de New York Eyalet Barosu, Kongre baskını öncesi göstericilere hitaben yaptığı konuşma nedeniyle Başkan Trump'ın avukatı Giuliani'nin üyeliğinin iptali için soruşturma açtı. New York Eyalet Barosundan (NYSBA) yapılan yazılı açıklamada, Kongre baskını "darbe girişimi" olarak değerlendirilerek, "Demokrasimizin dokusunu bozmaya niyetli olanların kontrolsüz kalmasına izin veremeyiz" ifadesi kullanıldı.
'KONGRE BİNASINI BASMAYA TEŞVİK'
Başkan Donald Trump taraftarlarına yönelik yaptığı konuşmanın, "göstericileri Kongre binasını basmaya teşvik ettiği" gerekçesiyle Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin üyeliğinin iptal edilmesi için soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, Giuliani'ye söz konusu konuşmasına ilişkin savunma yapma imkanı tanınacağı belirtildi.
Ayrıca açıklamada, aralarında senatörlerin de bulunduğu 100'den fazla baro üyesinin Giuliani hakkında şikayette bulunduğuna dikkat çekildi.
ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, Trump yanlıları Kongre binasını basmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı’nda üç çatlak: HDP, İYİ Parti, sistem...
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak
- Kütahya Belediyesi'ne soruşturma izni verildi
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
Video Haberler
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor
- Genç kadının arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Üsküdar’da görenleri hayrete düşüren çeşme
- Saadet Partisi'den AKP'ye WhatsApp'lı gönderme
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifakı’nda üç çatlak: HDP, İYİ Parti, sistem...
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- Hidayet Türkoğlu bıraktı mı?
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- İstanbul’da 4 gün kar yağışı etkili olacak
- Kütahya Belediyesi'ne soruşturma izni verildi
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması