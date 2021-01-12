New York Barosu’ndan Trump'ın avukatına üyelik iptali soruşturması

12 Ocak 2021 Salı, 15:13

ABD'de New York Eyalet Barosu, Kongre baskını öncesi göstericilere hitaben yaptığı konuşma nedeniyle Başkan Trump'ın avukatı Giuliani'nin üyeliğinin iptali için soruşturma açtı. New York Eyalet Barosundan (NYSBA) yapılan yazılı açıklamada, Kongre baskını "darbe girişimi" olarak değerlendirilerek, "Demokrasimizin dokusunu bozmaya niyetli olanların kontrolsüz kalmasına izin veremeyiz" ifadesi kullanıldı.

'KONGRE BİNASINI BASMAYA TEŞVİK'

Başkan Donald Trump taraftarlarına yönelik yaptığı konuşmanın, "göstericileri Kongre binasını basmaya teşvik ettiği" gerekçesiyle Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin üyeliğinin iptal edilmesi için soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, Giuliani'ye söz konusu konuşmasına ilişkin savunma yapma imkanı tanınacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, aralarında senatörlerin de bulunduğu 100'den fazla baro üyesinin Giuliani hakkında şikayette bulunduğuna dikkat çekildi.

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, Trump yanlıları Kongre binasını basmıştı.