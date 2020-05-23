New York Times'tan çarpıcı Türkiye analizi
Türkiye'nin Libya'daki BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlere verdiği destek sonrası değişen dengeler, ABD basınında geniş yer buldu.
New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, “Türk ateş gücüyle desteklenen Libyalı savaşçıların başkent Trablus’taki Vatiyye Hava Üssü’nü ele geçirdiği” ifadeleri yer aldı.
BBC Türkçe’nin haberine göre, “Hafter güçlerinin eline yeni ulaşan Rus hava savunma sistemlerinin İHA’larla yok edildiği” ve Perşembe günkü saldırıyla, Trablus’un güneyindeki önemli bir bölgeden de çıkartıldıkları kaydedildi.
‘KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ’
NYT’nin haberi şöyle devam ediyor:
“Zaferler, Türkiye'nin Ocak’ta asker ve silahlı İHA’lar göndermesine kadar, zayıf ve Hafter güçleri tarafından etrafı sarılmış görünen Birleşmiş Milletler destekli Trablus hükümetinin kaderini, çarpıcı bir şekilde değiştirdi. Bu, Türkiye’nin 100 yıldan uzun süre önce Osmanlı İmparatorluğu’nun sona ermesinden bu yana, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesine yaptığı en güçlü müdahaleydi.”
RUSLARI AŞAĞILADILAR
Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin bir brifinginin “Artık Türkiye’nin Libyası oldu” başlığını taşıdığını söyleyen New York Times, “Hafter’in bir yıldan uzun süre önce Trablus’u ele geçirmek için saldırı başlattığını ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu destekçilerini Libya’nın geleceğinde önemli bir rol oynama konumu sağladığını” vurguluyor.
Ancak gazete, geçen Çarşamba günü Trablus hükümetine sadık güçlerin ele geçirdikleri, Birleşik Arap Emirlikleri’nin satın aldığı, Rus malı bir hava savunma sistemiyle geçit töreni yaptıkları ve bunun Hafter’in en güçlü iki dış destekçisini hedef alan bir aşağılama olduğunu kaydediyor.
Vatiyye Hava Üssü
Hafter güçlerinin daha sonra da, başkent Trablus’a 100 kilometre mesafedeki, küçük ama stratejik açıdan önemli Asaba’dan sürüldükleri vurgulanıyor.
MISIR’DA KAYGI YARATTI
New York Times, Türkiye’nin Libya’daki başarılarının Abdülfettah El Sisi’nin önderliğindeki Mısır’da kaygı yarattığını ve Ankara’nın yeni nüfuzunu Libya’da daimi bir askeri varlık elde etmek için kullanma ihtimalinin, Kahire’de alarm zillerinin çalmasına yol açtığını belirtiyor.
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