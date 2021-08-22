Nice - Olimpik Marsilya maçı, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı
Fransa Ligue 1'de Nice ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Olimpik Marsilya'nın mücadelesi, Nice taraftarlarının sahaya girerek Marsilyalı futbolculara saldırması nedeniyle yarıda kaldı.
Fransa Ligue 1'in üçüncü haftasında oynanan Nice - Olimpik Marsilya maçı, ev sahibi ekibin taraftarlarının sahaya girmesi nedeniyle yarıda kaldı.
Stade de Nice'te oynanan ve milli futbolcu Cengiz Ünder'in Marsilya formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada ev sahibi ekibin kale arkasında yer alan taraftarları, maç boyunca sahaya su şişeleri fırlattı.
Dakikalar 74'ü gösterdiğinde, Nice'in 1-0 önde olduğu sırada Marsilya'nın tecrübeli futbolcusu Dimitri Payet, sahaya atılan bir şişeyi alıp tribünlere geri atarak rakip taraftarlara tepki gösterdi. Bu hareket üzerine stadyumda tansiyon yükseldi.
ÇABALAR YETERLİ OLMADI
Kale arkasında yer alan gruptan taraftarlar sahaya girerken, güvenlik görevlileri taraftarlara engel olamadı. Sahadaki taraftar sayısı saniyeler içinde arttı ve öfkeli kalabalık, Marsilyalı futbolculara saldırdı. Nice'in kaptanı Dante'nin kendi taraftarlarını sakinleştirme çabası, yeterli olmadı.
Olaylar sırasında Nice taraftarlarının üzerine yürümek isteyen Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, futbolcular tarafından sakinleştirdi.
Daha sonra hakemler ile iki takımın oyuncuları, soyunma odasına gitti ve maç yarıda kaldı.
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