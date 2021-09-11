Buffy the Vampire Slayer oyuncusu Nicholas Brendon felç geçirdi

11 Eylül 2021 Cumartesi, 12:20

Brendon'ın temsilcisi Daily Mail'e yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Brendon'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yeni filmi "Wanton Want"ın promosyon çalışmalarına katılamadığını belirtti.

Tamamen sağlığına odaklanan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan bir başka isim ise filmin yönetmeni Theresa Fortier olmuştu.

Fortier "Nicholas film için promosyon yapamıyor. Geçen bir buçuk hafta içinde işler daha da kötüleşti. Mahrem yerlerinde de felç var" diye konuşmuştu.

Felç durumunun giderek yayılması üzerine Nicholas Brendon'a cerrahi müdahale yapılacağı öğrenildi.

Criminal Minds dizisinden de hatırlayacağınız Nicholas Brendon'ın omurgasındaki sinir köklerinin sıkıştı ve bunun hareketi, hissiyatı, mesaneyi ve bağırsağı işlevsiz hale getirdiği belirtiliyor. Bu sendroma kauda ekuina adı veriliyor.

Haber Global'in aktardığına göre, Brendon geçen ay reçeteli ilaçları almak için sahte kimlik kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. İddiaya göre bir süre beton zeminli bir hapishane hücresinde kalan Brendon'ın omurilik sorunları burada kalmasının ardından hızla arttı.

Filmin yönetmeni Fortier "Brendon tutuklandığında sağlık durumunu gözönüne almadılar, bu da sorunlarını ağırlaştırdı ve felç ortaya çıktı" diye konuştu.

KAUDA EKUİNA SENDROMU NEDİR?

Dr. Erkan Gürgen'in verdiği bilgiye göre Kauda Ekuina sendromu (KES), “Kauda Ekuina” denilen omurganın kalça kemiği ile birleştiği L5-S1 seviyesinden itibaren başlayan sinir köklerinin yoğun olduğu bölgede sinirlere bası nedeniyle motor, duyu ve mesane fonksiyonların kesintiye uğraması halidir.

Bel ağrısı her yıl milyonlarca kişiyi etkilemektedir ve vakaların bir çoğu cerrahisiz iyileşmektedir. Çok şiddetli bel ağrısı pek bilinmeyen ve yanlış tanı konulabilen bir hastalığın ilk belirtisidir. Bu tablodaki hasta genellikle acil olarak hastaneye gelir. KES inkontinans (idrar ve gaita tutamama) ve kalıcı felce sebep olabilir.

KES; yaş ile ilgili değildir genellikle yetişkinlerde olur, travmalar sonrasında olanlar her yaşta olabilir. Lomber disk hernisi nedeniyle ameliyat edilen hastaların çok az bir yüzdesini kapsar.

Tanı konulduktan sonra acil cerrahi en iyi tedavi seçeneğidir. Tedavideki amaç kaybolan fonksiyonların geri dönmesini sağlamaktır. Tedavi edilmezse kalıcı felç olabilir.