Nihat Özdemir-Şenol Güneş görüşmesi başladı
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar sorumlusu Şenol Güneş ile Riva tesislerinde bir araya geldi.
Hollanda yenilgisi masaya yatırılıyor.
6-1'lik yenilgi sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve teknik direktör Şenol Güneş istifaya davet edilmişti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar sorumlusu Şenol Güneş ile Riva tesislerinde bir araya geldi.
Toplantıdan istifa kararı çıkacağı yolundaki iddialar doğrulanmadı.
Video Haberler
- Halk otobüsünde 'maske' kavgası
- Böylesi yalnızca Türkiye'de olur
- CHP'nin 98. yılında dikkat çeken video
- Antalya'da trafikte skandal görüntü! Ceza yağdı
- Kova kova doldurmuşlardı! Bu kez umdukları olmadı
- Anket şirketi başkanı, AKP'yi canlı yayında uyardı
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul'da trafikte rezaletin görüntüsü!
- Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
- Korkunç kaza anı: Çöp atan kişiye otomobil çarptı
En Çok Okunan Haberler
- Falakaya yatırılma teklifi yapılan kadın konuştu
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul depremi için kritik açıklama
- WhatsApp'a veda eden telefonlar belli oldu
- Yıldırmak için kurulan şok mangaları ve porno iddiası
- İnce hakkında hapis cezası
- Sedat Peker'den 'İlber Ortaylı’lı paylaşım
- Menzil’in şok mangası
- Kılıçdaroğlu'ndan kritik ittifak açıklaması
- Erdoğan'ın, Asiltürk'e neler vadettiği ortaya çıktı