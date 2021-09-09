Nihat Özdemir-Şenol Güneş görüşmesi başladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar sorumlusu Şenol Güneş ile Riva tesislerinde bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2021 Perşembe, 12:10
Nihat Özdemir-Şenol Güneş görüşmesi başladı
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Hollanda yenilgisi masaya yatırılıyor.

6-1'lik yenilgi sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve teknik direktör Şenol Güneş istifaya davet edilmişti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takımlar sorumlusu Şenol Güneş ile Riva tesislerinde bir araya geldi.

Toplantıdan istifa kararı çıkacağı yolundaki iddialar doğrulanmadı.


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