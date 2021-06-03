Nihat Özdemir:" Burak Yılmaz'ın futbolculuğuna kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok"

03 Haziran 2021 Perşembe, 22:23

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Moldova maçının kendileri adına güzel geçtiğini söyleyen Özdemir, "Şu anda hazırlık dönemindeyiz. Son hazırlık maçımızı da Moldova ile yaptık, güzel bir maç oldu. Oyuncularımız, gayet iyi pas yaptılar. Maçın başından sonuna kadar oyuna hakimdiler. iki tane de gol bulduk. Başta Şenol hocamız olmak üzere bütün oyuncularımızı kutluyorum. Allah nasip eder, futbol şansı da çocuklarımızın yanında olursa bu gruptan inşallah çıkacağız." dedi.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ANA HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"



Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine ise Özdemir, "Bütün futbolcularımız o maçın heyecanını yaşıyor. Bütün dünya izleyecek o maçı. Orada kendilerini göstereceklerdir. O maçta kaybetsek de oynayacak daha iki maçımız ve alınacak altı puanımız var." şeklinde konuştu.



"AZERİ KARDEŞLERİMİZİ BAKÜ'DE STADLARA BEKLİYORUZ"

Azerbaycan'nın başkenti Bakü'de oynayacakları Galler ve İsviçre maçlarında hem Türk hem de Azeri taraftarları tribüne beklediğini vurgulayan Nihat Özdemir, "İtalya'ya seyirci götürme konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hem vize hem de kapasite yönünden ama Bakü'de öyle olmayacak. Bütün Türk seyircilerini ve bütün Azeri kardeşlerimizi maça bekliyoruz. Milli takımımızı desteklemelerini istiyoruz. Tek millet, iki devlet. İyi puanlar alarak orada gruptan çıkacağız. Seyirci desteğiyle milli takımımız daha iyi oynayıp daha iyi neticeler alacaktır." ifadelerini kullandı.



"BURAK YILMAZ'IN KARİYERİNE KİMSENİN BİR ŞEY SÖYLEMEYE HAKKI YOK"



Milli takım kaptanı Burak Yılmaz'ın performansıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Özdemir, "Burak Yılmaz'ın kariyerine ve futbolculuğuna kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Üç tane futbolcumuz, Lille'i seneler sonra Fransa şampiyonu yaptılar. Hepimiz, Lille'in şampiyonluğunda büyük sevinç yaşadık. Oradaki başarılarına burada da devam etmelerini istiyoruz. İlk 11'de bugün üçü de görev aldılar. Başarılıydılar. Burak, senelerdir görev yapıyor. Onun Avrupa Futbol Şampiyonası'nda daha çok gol atarak milli takımımıza daha büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah öyle de olacaktır" açıklamasında bulundu.



