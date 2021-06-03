Şenol Güneş: "İtalya maçı farklı olacak"

03 Haziran 2021 Perşembe, 22:34

Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçlarını tamamlayan A Milli Takım, son maçında Moldova'yı 2-0 mağlup etti. Maçta goller, Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'den geldi.

Turnuva öncesindeki hazırlık maçlarını yenilgisiz bitiren Türkiye, Euro 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya ile karşılaşacak. Moldova maçı sonrasında açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş şunları söyledi:

"Burak için de Cengiz için de gol atmaları moral oldu. Bu bir hazırlık maçı. Netice itibariyle puan getiren bir maç değildi. Oyun önemliydi. Oyun üstünlüğünün bizde olması doğaldır. Rakipten daha güçlü bir takımız. Doğrulardan çok eksik olan taraflara bakacağız. Pas sayımız fazla. Özellikle ilk yarıda iyi yaptık. Ama neticede alamadık son paslarda. Kanatları kullanabilirdik. Dar alanda yere bakarak oynadığımız için çeşitlilik anlamında sıkıntılar vardı. Daha fazla alternatif düşünmek lazım. İsabetli paslar ve ortalar yaparak sonuç alınabilir. Ama bu oyun Moldova’ya karşı oynanan bir oyun.

"DAHA COŞKULU VE HEYECANLI OLACAĞIZ"

"İtalya maçındaki oyun farklı olacak. Buradaki rakip bize karşı savunma yaparak oynamaya çalıştı. Bu savunma yapan takıma karşı neler yapabileceğimizi gördük. Kendi yarı alanımızda nasıl karşılayacağımızı, neler yapacağımızı ve nasıl çıkacağımızı da göreceğiz. Bu maçlarda motivasyon ve konstrasyon üst seviyede değildi. Çünkü İtalya maçı açılış maçı. Hem ilk maç hem güçlü takım. Daha heyecanlı ve coşkulu olacağını düşünüyorum.

O yüzden farklı bir oyun olacağını bekliyorum. Özellikle Kenan’ın isteği çok iyiydi. Geçen maçta Mert Müldür iyiydi. Şu anda bazı oyuncuları nerede oynatacağımı düşünürken bazılarına da antrenmanda bakacağız. Değerlendireceğiz. İlk maçla, ikinci maçla bitmeyecek. Çıkarsak üst üste gidecek. Baktığınız zaman bütün oyuncuları az ya da çok oynattım. Herkesin hazır olması gerekiyor."

"KENDİ İÇİMİZDE OLUŞACAK SORUNLARI ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ"

"Bizde bu denemeleri yaparken sadece çok güçlü bir rakiple oynamadık. Belki orada bir avantaj olamadı. Ama onunda bir riski var. Sezon sonunda güçlü rakipler sıkıntılı olabilir. Bugün buraya gelmeyen oyuncular, sabah ve akşam iki idman yapmadı. O yüzden buraya getirmedik. Onların yeteneklerine inanıyorum. Sakatlık ve maç temposu olarak sıkıntıları var. Çok maç oynayıp sıkıntısı olan da vardı. 8 günde aşama aşama daha iyi olmayı bekliyorum.

Merih’in ileri çıkması hoşuma gitti. Bir iki pozisyonda ileriye koştu. Bunlarda yarar var çünkü o tip maçları az oynadı. Geçen maçta arka adalesinde sertliği vardı. Oynatmadım riske etmedik. Ozan da az oynadı. Kaan’ı ortada görmek istedim. Solda Umut ve Rıdvan var ama belki kendi içimizde olabilecek sorunları çözmek zorundayız. Mesela Kaan’ın ortadaki oyunu hoşuma gidiyor. Üçlüye dönebiliyor, top kullanabiliyor."