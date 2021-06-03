Zübeyde Süpürgeci Avrupa İkincisi oldu
Zübeyde Süpürgeci, Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda ikinci oldu.
Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nın üçüncü gününde T54 kategorisi 400m yarışında milli sporcumuz Zübeyde Süpürgeci, 58.80m’lik derecesiyle yarışmada ikinci oldu.
2012 yılında ilk kez milli formayı giyen Zübeyde Süpürgeci, Uluslararası Bedensel Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda 100 m de Avrupa üçüncüsü ve 2015 yılında Katar`da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise 100 m de Dünya dördüncüsü olmuştu.
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