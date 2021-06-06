Nijerya'da silahlı saldırılar: 88 ölü
Nijerya'nın Kebbi eyaletinde 3 Haziran'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 88 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde 3 Haziran'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 88 kişi hayatını kaybetti.
Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafi’u Abubakar, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin 3 Haziran'da Kebbi eyaletine bağlı 8 bölgeye saldırı düzenlediğini belirtti. Abubakar, "Saldırının ardından 88 kişinin cesedine ulaşıldı" dedi.
Nafi'u Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını aktardı.
Silahlı kişilerin nisanda aynı eyalette düzenlendiği saldırıda 9 polis hayatını kaybetmişti.
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