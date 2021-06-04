Nijerya'da Twitter'ın faaliyetleri askıya alındı
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin resmi Twitter hesabının isyancılara karşı "soykırım" tehdidinde bulunduğu şikayetleri üzerine askıya alınmasının ardından ülkede Twitter'ın faaliyetleri askıya alındı.
Enformasyon ve Kültür Bakanlığı Ofisi Özel Asistanı Segun Adeyemi'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, Nijerya hükümetinin ülkede Twitter'ın faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.
Adeyemi, Muhammed'in kararın, platformun ısrarla Nijerya'nın kurumsal varlığını baltalayabilecek şekilde kullanılması gerekçesiyle alındığını ve hükümetin Ulusal Yayın Komisyonuna ülkedeki tüm sosyal medya operasyonlarını lisanslama sürecini derhal başlatması talimatını verdiğini söylediğini aktardı.
Nijerya Devlet Başkanı Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölüme neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız." ifadelerini kullanmıştı. Twitter, Buhari'nin bu paylaşımı silerek hesabı askıya almıştı.
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