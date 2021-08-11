Nijerya’da yemeğe tuz yerine yanlışlıkla gübre atıldı: 24 ölü
Nijerya’nın Sokoto eyaletinde yanlışlıkla gübre atıldığı belirtilen yemekten yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişinin tedavisi sürüyor.
Nijerya’nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde tuz yerine gübre kullanılan yemek, 24 kişiyi öldürdü.
Eyalet Sağlık Komiseri Ali İnname, Danzanke köyündeki aile yemeğinde yanlışlıkla tuz yerine gübre kullanıldığını ifade ederek, "Maalesef, şu anda tedaviye yanıt veren 2 kadın dışında yemeği yiyen 24 aile üyesi hayatını kaybetti" dedi.
Yerel halkı yaşanan olaydan ders çıkarmaya çağıran İnname, bu tür zehirli kimyasalların kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutulması gerektiğini vurguladı.
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