Nijerya'da silahlı kişilerin liseye düzenlediği saldırıda onlarca öğrenci kaçırıldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin bir liseye düzenlediği saldırıda onlarca öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.
Kaduna Polis Komiseri Muhammed Jalije, yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde eyaletin Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'ne gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.
Saldırıda onlarca öğrencinin kaçırıldığını aktaran Jalije, bu öğrencilerden 17'sinin kurtarıldığını kaydetti.
Jalije, silahlı kişilerin kaçırdığı öğrencilerin sayısının kesin olmadığını, saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sonra kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.
Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda 1680 öğrencinin kaçırıldığı öne sürüldü.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.
Ülkede en son 30 Mayıs'ta silahlı kişilerin Niger eyaletine bağlı Tegine bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nde düzenlediği saldırıda 136 öğrenci kaçırılmıştı.
Nijerya, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara vermişti.
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