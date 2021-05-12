Nijerya'daki eski bakanın 153 milyon doları ve 80 evine el konuldu
Nijerya'da yolsuzlukla suçlanan eski Petrol Bakanı'nın 153 milyon doları ve 80 evine el konuldu.
Nijerya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan eski Petrol Bakanı Diezani Alison-Madueke'nin 153 milyon doları ve 80 evine el konuldu.
Nijerya Ekonomi ve Finansal Suçlar Komisyonu'ndan (EFCC) Abdulrasheed Bawa, yaptığı açıklamada, Alison-Madueke hakkındaki soruşturmaların devam ettiğini belirtti.
Bawa, soruşturmalar kapsamında Alison-Madueke'ye ait 153 milyon dolar ve 80 eve el konulduğunu kaydetti. Nijerya mahkemesi, 2019'da Alison-Madueke'nin 40 milyon dolarlık mücevher ve 37,5 milyon dolar değerindeki evine el koymuştu.
İNGİLTERE'DE TEDAVİ GÖRÜYOR
Alison-Madueke, eski Devlet Başkanı Goodluck Jonathan döneminde petrol bakanlığı görevini yürütüyordu.
İngiltere'de tedavisi devam eden Alison-Madueke, daha önce yaptığı açıklamada, bakanlık görevini yürüttüğü sırada bazı hatalar yaptığını kabul etmiş ancak yolsuzluk iddialarını yalanlamıştı.
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015'te iktidara geldiğinde yolsuzlukla geniş çaplı mücadele başlatmıştı. Buhari, Madueke hakkındaki yolsuzluklarla yeteri kadar mücadele edilmediği yönündeki eleştiriler sonrasında 15 kişilik özel komisyonla mahkemelerin takip edilmesi kararı almıştı.
Petrol ve doğal gaz gibi yer altı zenginliklerinden büyük gelirler elde edilmesine rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yolsuzluk gibi faktörler ülkede yaşanan sorunların temel nedenleri arasında gösteriliyor.
İlgili Haberler
- Nijerya'da kolera salgınında 15 kişi hayatını kaybetti
- Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, BM yardım tesislerine saldırdı: 5 ölü
- Boko Haram'dan kaçan Nijerya vatandaşı O.B.N., İstanbul Havaalanı’na geldikten sonra gözaltına alındı
- Nijerya'da 26 milyon çocuk suya erişimde güçlük çekiyor
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi