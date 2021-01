'No Time to Die', 'Last Night in Soho' ve 'Ghostbusters: Afterlife'ın gösterim tarihleri bir kez daha ertelendi

23 Ocak 2021 Cumartesi, 09:20

"No Time to Die"



Sony ve Universal, yılın ilk yarısında gösterime girmesi beklenen neredeyse tüm filmlerini sonraki aylara erteledi.

FilmLoverss‘ın aktardığı haberlere göre, pandemiden önce geçtiğimiz yılın nisan ayında gösterime girmesi planlanan yeni James Bond filmi "No Time to Die" için son olarak 2 Nisan 2021 tarihi belirlenmişti. "No Time to Die" şimdi de 8 Ekim 2021’e ertelendi.

"Better Call Saul" ile tanınan Bob Odenkirk’ün başrolünü üstlendiği, yayımlanan ilk fragmanıyla "John Wick"in andıran "Nobody", 2 Nisan’a ertelendi.

Universal aynı zamanda Michael Bay’in Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ve Eiza Gonzalez gibi isimleri bir araya getiren yeni filmi "Ambulance"in 18 Şubat 2022’de gösterime gireceğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter (@edgarwright)

Bu yılın ilk yarısında gösterime girmesi beklenen heyecan verici filmlerden biri olan, Edgar Wright imzalı "Last Night in Soho", 23 Nisan’dan 22 Ekim’e alındı. Filmin başrollerinde Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie ve Matt Smith yer alıyor.

"Ghostbusters: Afterlife"



Orijinal ekibin yer aldığı ilk iki filmin devamı niteliğindeki "Ghostbusters: Afterlife", 11 Haziran 2021’den 11 Kasım 2021’e ertelendi. Filmin orijinal gösterim tarihi 10 Temmuz 2020’ydi.

Sony, Camila Cabello’nun başrolünü üstlendiği "Cinderella" filmini 16 Temmuz’a alırken, "Peter Rabbit 2: The Runaway"in yeni gösterim tarihini de 11 Haziran olarak belirledi.

Son olarak Tom Holland ve Mark Wahlberg’in başrolünü üstlendiği “Uncharted” filmi de 2022’ye ertelendi. Filmin gösterim tarihi 11 Şubat 2022 olarak açıklandı. 2022’ye ertelenen bir diğer Sony filmi de 1Morbius1 oldu. Kısa süre önce ekim ayına alınan film şimdi de 21 Ocak 2022’ye alındı.