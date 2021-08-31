No238'den 'Karantina Günlükleri' sergisine çağrı

31 Ağustos 2021 Salı, 16:43

Yürütücülüğünü, fotoğraf sanatçıları Serkan Çolak ve Sinan Kılıç'ın yaptığı bağımsız kültür sanat insiyatifi No238, pandeminin başladığı ilk günlerden itibaren yüzyüze etkinliklerine ara vermişti. 15 Ekimde açılışı gerçekleştirilecek ‘Karantina Günlükleri’ isimli sergide 25 sanatçının birer eseri sergilenecek.

No238’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi yaklaşık 2 yıldır yaşamlarımızı derinden etkiledi ve belki de kökten değişimler yarattı. Şimdi kaldığımız yerden, yeniden ,dönüşerek ve yaşamlarımızı dönüştürerek devam ediyoruz. Tüm bu süreç boyunca yaşamlarımızın değişim ve dönüşüm hallerini birer günlük olarak yansıtacak görüntülerle Karantina Günlükleri üst başlığı ile derliyoruz.”

Karantina Günlükleri açık çağrılı sergi ve yayın Karantina Mekan/ İzmir’de, 15-30 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Sergiye son başvuru tarihi ise 15 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Serginin gerçekleşeceği adres şu şekilde:

Karantina Mekan

Mithatpaşa, 211. Sk. 20/A, 35280 Konak/İzmir