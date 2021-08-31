No238'den 'Karantina Günlükleri' sergisine çağrı
İzmir'de görsel sanatlar alanında faaliyetlerini sürdüren bağımsız kültür sanat insiyatifi No238, 'Karantina Günlükleri' adıyla açık çağrılı sergi ve yayın duyurusunu yaptı. Sergiye son başvuru tarihi 15 Eylül 2021 olarak belirlendi.
Yürütücülüğünü, fotoğraf sanatçıları Serkan Çolak ve Sinan Kılıç'ın yaptığı bağımsız
kültür sanat insiyatifi No238, pandeminin başladığı ilk günlerden itibaren
yüzyüze etkinliklerine ara vermişti. 15 Ekimde açılışı gerçekleştirilecek ‘Karantina
Günlükleri’ isimli sergide 25 sanatçının birer eseri sergilenecek.
No238’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi
yaklaşık 2 yıldır yaşamlarımızı derinden etkiledi ve belki de kökten değişimler
yarattı. Şimdi kaldığımız yerden, yeniden ,dönüşerek ve yaşamlarımızı
dönüştürerek devam ediyoruz. Tüm bu süreç boyunca yaşamlarımızın değişim ve dönüşüm hallerini
birer günlük olarak yansıtacak görüntülerle Karantina Günlükleri üst başlığı
ile derliyoruz.”
Karantina Günlükleri açık çağrılı sergi ve yayın Karantina
Mekan/ İzmir’de, 15-30 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Sergiye son
başvuru tarihi ise 15 Eylül 2021 olarak belirlendi.
Serginin gerçekleşeceği adres şu şekilde:
Karantina Mekan
Mithatpaşa, 211. Sk. 20/A, 35280 Konak/İzmir
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