Ahmet Öğüt sergisi Dirimart’ta
“It can and has been” başlıklı sergi, 3 Ekim tarihine kadar devam edecek.
Dirimart, Ahmet Öğüt’ün “It can and has been” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapacak. Sanatçının beş yıl aradan sonra İstanbul’da gerçekleşen büyük çaplı kişisel sergisi, 3 Ekim tarihine kadar devam edecek.
Sergi, gerçekliğine inanması güç bireysel hikâyelerin eşliğinde, izleyicilerin İstanbul’un yakın geçmişiyle ilintili kendi anılarını harekete geçirecek yerleştirmeleri bir araya getiriyor.
Öğüt, sanat pratiğinde hayata dair uzun soluklu olanların yaratısına odaklanırken “It can and has been” sergisiyle bir kez daha toplumun yapısal çelişkilerini ele alıyor ve eleştirmenin ötesine geçiyor. İzleyicilerin birer performansçıya dönüştüğü, İstanbulluların kolektif olarak deneyimlediği yakın tarihli olaylara dair hatıralarının tetiklendiği bir karşılaşma sahnesi kuruyor.
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