Normalleşmede kritik tarih belli oldu
Vaka sayılarındaki düşüşle Türkiye'de 1 Haziran'da normalleşme süreci başladı. İkinci hedefin 21 Haziran olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında bu tarihten sonra tedbirlerin yeniden gözden geçirileceğini söyledi.
Türkiye kabinede alınan karar doğrultusunda 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin ikinci etabına geçti.
Buna göre, sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri daraltıldı, hafta sonu kısıtlaması bir güne düşürüldü. Kafe ve restoranlar saat kısıtlamasıyla hizmet vermeye başladı, nikah ve düğünlere de izin çıktı.
Şimdi de bundan sonraki aşamanın ne zaman ve nasıl olacağı merak ediliyor. Hürriyet gazetesinin haberine göre; AKP Genel Merkezi’nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında gündeme geldi.
Edinilen bilgiye göre AKPSosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti.
Vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran’ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da toplantıda "Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak" dediği öğrenildi.
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