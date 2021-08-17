Galatasaray'dan ayrılan Martin Linnes, Molde'ye döndü
Galatasaray'dan sözleşmesinin sona ermesi sonucu ayrılan Martin Linnes, eski kulübü Molde ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Norveçli sağ bek oyuncusu Martin Linnes, eski kulübü Molde ile sözleşme imzaladı.
Norveç ekibi Molde'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Erling Moe'nun transferden duyduğu memnuniyet vurgulandı:
"Çok mutluyuz. Takıma uyan, harika bir transfer. Geleceğin takımını kuruyoruz ama tecrübeli isimlere de ihtiyacımız var. Bu transfer, tüm taraflar için çok iyi. Martin'i tekrar izlemek için sabırsızlanıyoruz."
LINNES'TEN TARAFTARA VEDA
Martin Linnes ise, sosyal medyadan yayınladığı mesajla Galatasaray taraftarlarına veda etti:
"Galatasaray taraftarına, Türkiye'ye ve Türk halkına 'Hoşça kalın' demek benim için zor. Beş buçuk yıl boyunca bir hayali yaşadım ve dünyanın en büyük kulüplerinden birisinde oynadım. Her şeyimi verdim. Umarım herkese saygıyla davranabilmişimdir. İnişlerim, çıkışlarım oldu ama taraftarın muhteşem desteğini her zaman hissettim. Her zaman size minnettarım! Beraber geçirdiğimiz zamanları unutmayacağım, beraber yaşadığımız anılar için teşekkürler."
Ocak 2016'da Molde'den Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da çıktığı 146 maçta 5 gol ve 17 asistle oynamıştı.
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