Norveç'te kadın hentbolcular, bikini giyme kuralına uymadı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 20:05

Norveç Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı oyuncuları, Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun karşılaşmalarda koyduğu bikini giyme kuralına tepki için maça şortla çıktı.

Norveç kamu yayıncısı NRK'nin haberine göre kadın milli hentbolcular, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonası'nda İspanya ile oynanan üçüncülük maçına bikini yerine şort giyerek çıktı.

Haberde, sporcuların bikini giyme kuralına uymaması nedeniyle takımın, oyuncu ve maç başına 50 Avroluk para cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

FEDERASYONDAN SPORCULARA DESTEK

Norveç Hentbol Federasyonu Başkanı Kare Geir Lio, oyunculara "Elbette olası bir cezayı biz ödeyeceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz. En önemli şey, sporcuların rahat edebileceği ekipmanlara sahip olmak. Standartlaştırılmış kurallar altında özgür bir seçim olmalı." ifadeleriyle destek verdi.

Norveç Hentbol Federasyonu, turnuva öncesinde karşılaşmalara şortla çıkmak için Avrupa Hentbol Federasyonu'na başvurmuş ve bu talep reddedilmişti. Avrupa Hentbol Federasyonu, Norveç'in protestosu sonrasında gelişmeleri takip ettiklerini ve ceza konusunda henüz karar verilmediğini duyurdu.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Bu protesto, kuralın değişmesi konusunda yetkilileri harekete geçirdi. Avrupa Hentbol Federasyornu Sözcüsü Andrew Barringer, "Avrupa Hentbol Federasyonu, bu durumu üye federasyonların isteği doğrultusunda değiştirmeye kararlı ama kurallardaki değişiklik sadece Uluslararası Hentbol Federasyonu seviyesinde değiştirilebilir." ifadelerini kullandı.

Kural değişikliğinin, yetkililer tarafından önümüzdeki süreçte görüşüleceği ifade edildi.