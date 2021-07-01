Nurbanu Kablan’dan ‘Aşk ile Barış’

01 Temmuz 2021 Perşembe, 00:02

AŞKIN DERİN SORGULAMASI

Nurbanu Kablan, Aşk ile Barış (Baygenç Yayıncılık) isimli kitabında yoğun bir düşünce, inanç ve duygu ikliminde gezinen “sevginin”, “sevdanın” ve “aşkın” bir türlü çözemediği kimliği hayranlıkla sorguluyor.

“Aşk-ı Vefa” şiirinde, “Kalbimden sığınma hakkı isteyen/ bir mülteciydi aşk” derken; “Zehr-i Kara” şiirinde, “Ergenliğime aşk ısmarladım hasret geldi/ yalnızlığımız yan yana gelemedi” diyerek, bir yerde reddettiği aşkı başka bir yerde çağırır.

“Aşk ile Barış” şiirinde ise o aşkın içinde yanar: “Muradına ermemiş bir güvercin/ kanadıysa kanatılmış düşleri/ yanmaz mı aşk ile barış diye…”

Ve aşk ayrılıktır, veda etmektir aslında. “Veda” şiirine bir bozlak türküsü koyarak aşkın içini nasıl yaktığını anlatır: “Bir Neşet Ertaş türküsüdür veda/ dağlarda tezene yalnızlığı.”

“Gün Yoksulu” şiirinde ise içi üşür: “Ayrılığın zaferi olmaz, soğuktur kadehi/ yüzünden uzanan kayıp bir coğradayım sanki” diyerek aşkın bütün coğrafyasını dolaşır.

OKURU YAKINLIKLA KUCAKLIYOR

Nurbanu Kablan’ın s¸iirinde ac¸ık mı kapalı mı tartıs¸masını as¸mıs¸, anlas¸ılır olmak anlam u¨retmek pes¸inde degˆil bazen. Anlatmak ic¸in bir so¨zu¨n, bir so¨zcu¨gˆu¨n, kimi zaman go¨rsel ya da is¸itsel imajın yeterli oldugˆunu biliyor. Kendi s¸iiri ic¸inde sec¸tigˆi bir zorlugˆun ic¸inden yazıyor ve tavrını samimiyetle s¸iirinin ic¸ine go¨mu¨yor.

S¸iirinde bir u¨slup c¸ogˆulculugˆu degˆil ama u¨slup zenginligˆi söz konusu. Okurken harflerin ucunda insanı s¸iire su¨ru¨kleyen o sihiri go¨rebiliyorsunuz. S¸iirsel bic¸imselligˆi gereken gu¨cu¨ bulmak ic¸in c¸alıs¸tıgˆını anlayabiliyorsunuz. Okuru yakınlıkla kucaklıyor. Gerc¸ekte Aşk ile Barış, s¸airinin ruhu oldugˆu kadar s¸iirinin de aynası. S¸iirde bulundugˆu toplumun sevincini go¨ru¨yor.

Mutlak güzelliği aramak ve huzur ile acının kılavuzu olmak gibi ağır bir görevi üstlenen gerçek şiirin yolunda Nurbanu Kablan’ın zengin bir dil hazinesinden titizlikle seçtiği kelimeler ile dizelerine yüklediği anlamlar arasında yetkin bir ahenk yarattığını açıkça söyleyebilirim.

Son sözleri dizelerine ayırarak yorumu okuyucuya bırakacağım... “Ah gidilir mi eylülde sevgili” dizelerini yazdığı “Eylülde Gidilmez” şiirinde, mekânı okul bahçesine kurar ve öğretmenin diliyle şöyle seslenir:

“Haydi okul bahçesine toplanın/ ayrılığın anma töreni yapılacak/ önce “Milena’ya Mektuplar” mevlüdü/ sonra Mehmet Rauf’un ‘Eylül’ü okunacak/ ateş yakılacak Kafka’nın ruhuna/ el fatiha aşkın rüzgarına.”

Aşk ile Barış, Nurbanu Kablan’ın ilk şiir kitabı olmasına karşın ruhsal ve sözsel derinliği, çarpıcı izlekleri ve başarılı kurgusuyla etkileyici bir kitap. Okunmalı...

Çocukluğundan yola çıkıp bir kasabanın merkezine babasını koyarak yazdığı Gazeteci Enver kitabı da okunmaya değer. Şimdilerde ikinci şiir kitabını yayıma hazırlayan Nurbanu Kablan, şiir yolunda kendine özgü bir güzergâhta yola devam ediyor.