Nusret Çetinel kimdir, Nusret Çetinel neden öldü?

02 Eylül 2021 Perşembe, 13:36

Geçtiğimiz günlerde usta sanatçı Ferhan Şensoy'un yaşamını yitirmesinin ardından bir acı haber de Nusret Çetinel'den geldi. Oyuncular Sendikası dün akşam Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Çetinel’in yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Peki Nusret Çetinel kimdir? İşte Nusret Çetinel hakkında merak edilenler…

NUSRET ÇETİNEL NEDEN YAŞAMINI YİTİRDİ?

1 yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncu Nusret Çetinel, edinilen bilgilere göre Ankara’da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Hikmet karakterine hayat vermişti.