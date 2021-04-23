O şiirin Erdoğan'ın aklına getirdikleri: "Arsaya dönüştürmek için bedel ödemek gerekiyor..."

23 Nisan 2021 Cuma, 15:27

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da, Çamlıca bayrak direğinde 1000 metrekarelik bayrağın göndere çekilmesi törenine katıldı.

Çamlıca Tepesi'ndeki törende, Türk bayrağını çocuklarla göndere çeken Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.





Konuşmasında Şair Mithat Cemal Kuntay'ın "On Beş Yılı Karşılarken" isimli şiirinde geçen "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" dizelerini hatırlatan Erdoğan, daha sonra konuyla ilgili yaptığı "benzetme"yi açıkladı. AKP'li Cumhurbaşkanı, "vatan için dökülen kanı, araziyi arsaya dönüştürmek için ödenen paraya benzettiğini" dile getirdi.

Erdoğan'ın sözleri şöyle: "Ben bunları hep şuna benzetiyorum. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı yok."