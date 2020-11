Obama çifti, Trump yönetimindeki kargaşayı anlatan komedi dizisinin yapımcılığını üstlendi

Michelle & Barack Obama

Obamalar, şirketleri High Ground Productions'ın Netflix'le yaptığı milyonlarca dolarlık anlaşmayla "The G Word"ü dijital yayın platformuna taşıyacak. Çekimlerin yeni yılda başlaması planlanıyor.

Dizi, genel hatlarıyla, yayın haklarını 2018'de satın aldıkları Michael Lewis'in "The Fifth Risk" isimli kitabına dayanacak.

Başrollerinde Brad Pitt ve Jonah Hill'ın rol aldığı "Moneyball"

Lewis'in önceki kitaplarından bir kısmı daha önce beyazperdeye uyarlanmıştı. Bunların arasında ikisi de eleştirmenlerce beğenilen "Kazanma Sanatı" (Moneyball) ve "Büyük Açık" (The Big Short) filmleri de yer alıyor.

"The G Word" dizisininse kısmen bir skeç komedisi, kısmen de bir belgesel niteliği taşıyacağı konuşuluyor.

Deadline'ın haberine göre, komedyen Adam Conover'ın dümenine geçeceği dizi, yönetimin kirli bir kelime mi yoksa güvenilir bir kurum mu olduğunu sorgulamayı hedefliyor.

Conover şöyle bir tweet attı:

"Bu haberi nihayet paylaşabiliyor olmaktan çok mutluyum: Netflix için federal yönetimi konu alan yeni bir komedi dizisi yaratıyorum. İsmi The G Word ve onu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum."

