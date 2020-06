Obama'dan protestoculara destek ve polis reformu çağrısı

04 Haziran 2020 Perşembe, 13:27

Washington'daki evinde, eski başsavcı Eric H. Holder Jr. ve kendisinin kurucusu olduğu My Brother’s Keeper Alliance adlı topluluktan aktivistlerin katılımıyla düzenlenen çevirimiçi yuvarlak masa toplantısında Amerikalı yurttaşlara seslenen Obama, "Bu ülkede atılmış her adım ve bu yolla özgürlüklerin genişlemesi; en derin ideallerimizin her bir ifadesi, statükoyu rahatsız eden çabalarla kazanıldı” dedi.

Obama konuşması boyunca, Trump’ın sosyal medya iletileri ve kamuoyu açıklamalarıyla keskin bir tezat oluşturan uzlaşmacı bir ton izledi. Obama ayrıca, protestoların genel itibariyle barışçıl bir tonda seyrettiğini ancak azınlık sayılabilecek bir grubun da şiddete başvurduğunu sözlerine ekledi.

'IRKSAL ADALET ETRAFINDA BİRLEŞİN'

NY Times'ın haberine göre Obama, ABD'deki mülki idare amirlerini, güç kullanma politikalarını gözden geçirmeye ve sekiz maddelik polis reformunu ısrarlı bir biçimde sürdürmeye çağırdı. Obama'nın önerileri arasında, "Çatışmaların zorunlu olarak azaltılması; hareket halindeki araçlara ateş etmenin yasaklanması; şiddet olaylarının zamanında rapor edilmesi ve polis tarafından kullanılan bazı gözaltı biçimlerinin yasaklanması yer alıyor.

Obama ayrıca, polis memurlarının “büyük çoğunluğunun” şiddete başvurmadığını ve bazı sendikaların muhalefetine rağmen birçok kişinin reformları destekleyeceğini öngördüğünü söyledi.

Protestoların anlam ve önemi üzerine konuşan Obama, "Floyd’un ölümünden sonra yaşanan huzursuzluk, yaşamım boyunca gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor” dedi ve Amerikalıları, ırksal adalet etrafında birleşmeye davet etti.