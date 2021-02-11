Ocak ayında 883 bin işçi ücretsiz izne çıkartıldı

11 Şubat 2021 Perşembe, 12:17

Ücretsiz izne çıkartılanların sayısı ocak ayında 883 bin kişiye yükseldi. Aralık ayında kısa çalışma ödeneği alanların sayısı ise revize edilince 1 milyon 386 bin kişiye tırmandı.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi şöyle: Yaz aylarında düştükten sonra sonbahardaki kapanmalarla sayıları yeniden artmaya başlayan ücretsiz izne çıkartılan işçi sayısı ocak ayında 883 bin kişi oldu. Ücretsiz izindekilerin sayısı aralık ayında 635 bin, kasım ayında da 618 bin kişi olarak gerçekleşti.

Nisan ayından bu yana ücretsiz izne çıkartılan toplam işçi sayısı da 2 milyon 471 bin kişi oldu. Bunların bir kısmı uzun süredir ücretsiz izinde gösteriliyor.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre, nisan ayından ocak ayına kadar olan dönemde ücretsiz izindekilere yapılan nakdi ücret desteği tutarı 8.3 milyar liraya ulaştı. Bunun 1 milyar 40 milyon liralık kısmı ocak ayındaki ödemelerden oluşuyor.

KISA ÇALIŞMADAKİ İŞÇİ SAYISI DA KASIM AYINDAN BU YANA ARTIŞ KAYDEDİYOR

Nisan – mayıs aylarında 3.2 milyon kişinin üzerinde olan kısa çalışmadaki işçi sayısı haziranda 2.5 milyona, temmuzda 1.8 milyona, ağustosta 1.3 milyona, eylül ayında 1.1 milyona, ekim ayında da 967 bin kişiye geriledi. Kapanmaların ardından kasım ayında 1 milyon 15 bin kişi olan kısa çalışmadaki işçi sayısı daha önce 1 milyon 238 bin kişi olarak açıklandı.

Ancak, veriler güncellenince aralık ayında kısa çalışmadaki işçi sayısının 1 milyon 386 bin kişi olduğu ortaya çıktı. Ocak ayında kısa çalışmadaki işçi sayısı da 1 milyon 313 bin kişi olarak açıklandı. Ancak bu verinin de gelecek ay yukarı doğru revize edilmesi bekleniyor.

2020 yılında verilen toplam kısa çalışma ödeneği tutarı daha önce 25 milyar 352 milyon lira olarak açıklanırken, 25 milyar 565 milyon lira olarak revize edildi. Ocak ayında ise 2 milyar 72 milyon lira tutarında kısa çalışma ödeneği verildi.

FONDAN HARCANAN TOPLAM TUTAR 38 MİLYAR LİRAYI AŞTI



Pandeminin başından bu yana işsizlik fonundan verilen toplam kısa çalışma ödeneği 27 milyar 637 milyon liraya, nakdi ücret desteği de 8 milyar 265 milyon liraya ulaştı. İkisinin toplamı 35.9 milyar lirayı buldu. Kısa çalışmadaki ve ücretsiz izindeki kişiler adına yapılan genel sağlık sigortası (GSS) primi ve damga vergisi ödemeleri ile birlikte fondan bu amaçla harcanan toplam tutar 38 milyar lirayı aştı.

Pandemi dolayısıyla hem gelirleri azalan, hem de giderleri artan İşsizlik Fonu’ndaki kan kaybı yeni yılın ilk ayında da devam etti. Aslında fonun gelirleri ocak ayında nispeten iyileşti. Aralık ayında 3.8 milyar lira olan fonun aylık geliri ocak ayında 5.5 milyar liraya çıktı. Bu iyileşmede işçi ve işveren primi ödemelerinin 1.9 milyardan 3.1 milyar liraya yükselmesi ve buna bağlı olarak devlet katkısının da 639 milyon liradan 1 milyar 47 milyon liraya yükselmesi etkili oldu.

FONDAKİ GİDER OCAK AYINDA YÜKSELDİ

Gelirlerdeki bu iyileşmeye karşın fonun giderleri aralık ayında 5.7 milyar lira iken ocak ayında 6.8 milyar liraya yükseldi. 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 100 milyar liranın altına düşen fonun toplam varlıkları, ayın ilerleyen günlerinde gelirde kaydedilen artışla ocak ayını 101.9 milyar lirada kapattı.

9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla fonun toplam varlığı tekrar 100 milyar liranın altına düşerek 97.7 milyar lira oldu.



