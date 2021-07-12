Oğlunun ölümüne dayanamayan ünlü model Sam Ramplin yaşamına son verdi

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:07

Ünlü model Sam Ramplin, 18 ay önce oğlunu 17 yaşında trafik kazasında kaybetmesinin ardından kendini toparlayamadı ve yaşamına son verdi. Ramplin'in 27 yaşında bir kızı bulunuyor.

Popüler olduğu dönemde gazete ve dergi sayfalarını süsleyen Sam Ramplin, bir dönem ünlü Hollywood şovu Tinseltown'u sunan ve Batman oyuncusu Michael Keaton ile yaşadığı ilişki ile de gündeme gelmişti.

İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Ramplin, 2019 yılında oğlu Denny'yi bir trafik kazasında kaybetmişti.

The Mirror'ın haberine göre, oğlunun ölümünün ardından kendisini toparlayamayan Ramplin, İspanya'nın Malaga kentindeki evinde hayatına son verdi. Ramplin'in yapılan otopsisinde herhangi bir uyuşturucuya ya da alkole rastlanmadı.

Ailesi, Ramplin'in oğlu Denny'nin ölümünden kendisini sorumlu tuttuğunu ve sık sık etrafındakilere ölmek istediğini söylediğini açıkladı.

Kız kardeşi Michelle Thompson, kardeşinin bir süre aşırı alkol aldığını ve "Yakında Denny ile buluşacağız" dediğini aktardı.