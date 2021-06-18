Ünlü dizi senaristi Heidi Ferrer yaşamına son verdi
Bir dönem Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesi bulunan Dawson's Creek dizisinin senaristlerinden Heidi Ferrer'in yaşamına son verdiği ortaya çıktı.
Ünlü Amerikan dizisi Dawson's Creek'in yanı sıra Wasteland adlı televizyon dizisinin de senaristleri arasında yer alan senarist Heidi Ferrer'in, Nisan 2020'de koronavirüse (Covid-19) yakalandığı öğrenildi.
Haber Global'de yer alan habere göre, Covid-19'u atlatamayan ve sağlık durumu iyice kötüleşen Heidi Ferrer'in 26 Mayıs'ta Los Angeles'taki evinde yaşamına son verdiği açıklandı.
50 yıllık yaşamına birçok başarı sığdıran Ferrer'in ölüm haberi tüm sevenlerini üzdü.
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