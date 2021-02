Öğrencilerin kaçırılması Meclis gündeminde: Yaşananlar kaygı verici

22 Şubat 2021 Pazartesi, 10:38

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, TBMM Başkanlığı’na sunduğu bir araştırma önergesi ile; son günlerde muhalif üniversite öğrencilerinin, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce zorla kaçırılıp alıkonulması olaylarında dair bir Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde Ersoy, son yıllarda ülkede insan hakları ihlallerinde ciddi bir artış gözlendiğini ve ihlaller içinde keyfi, kayıt dışı gözaltı ile kaçırma olaylarının da kaygı verici olduğunu belirterek "En son 18.02.2021 tarihinde Ankara’da, üç üniversite öğrencisi, evlerinin bulunduğu sokakta, kendilerini polis olarak tanıtan sivil giyimli kişilerce 'GBT yapılacağı' gerekçesi ile durdurularak, zorla sivil araçlara bindirilmişler; bir emniyet birimine götürülmeksizin ve resmi bir yakalama ve/veya gözaltı kaydı da tutulmaksızın, araç içerisinde bir saati aşkın süre alıkonularak gezdirilmişler; bu süreçte işkenceye, tehdit ve hakaretlere maruz bırakılmışlar; devamında şehrin farklı ve ıssız bölgelerinde salıverilmişlerdir. Kaçırılma olayının hemen sonrasında, öğrencilerin avukatlarının ve ailelerinin emniyet birimleri nezdindeki girişimleri sonuçsuz kalmış; olaya dair bir bilgi verilmediği gibi, olayın soruşturulmasına dair bir çaba da gösterilmemiştir. Ankara’da kaçırılan bu öğrenciler, iktidara muhalif sol görüşlü gençler olup; nitekim bu olayda da, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması gündemli protesto etkinliklerine katılmamaları yolunda tehditlere maruz bırakılmışlardır'" dedi.

Yaşanan bu olay sonrasında ilgili bakanlıklar ve emniyet birimleri tarafından bugüne kadar tatmin edici bir açıklama yapılmamış olması, öte yandan adli mercilere intikal ettirilen suç duyurularında da halen bir sonuç alınamamış olmasının da ayrıca kaygı verici olduğunu belirten Ersoy, Aziz Nesin’in “Faili meçhulün faili devlettir” sözünü de hatırlattı.

OLAYLAR BİR AN ÖNCE AYDINLATILMALI

Kolluk güçleri tarafından zorla kaçırılma olaylarının kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının en ağır ihlal biçimlerinden ve 'polis devleti' uygulamalarının da en belirgin unsurlarından olduğunu belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin; kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce, gündüz vakti sokak ortasında zorla kaçırılıp alıkonulduğu bir ülkede; şüphesiz hiç kimse huzur ve güven içinde değildir ve o ülkede; demokrasiden, hukuk devletinden, insan haklarından söz etmek de olanaklı olmayacaktır. Başta gençlerimiz ve aileleri olmak üzere, toplumun talep ve beklentisi; bu olayların bir an önce aydınlatılması, doğrudan ya da dolaylı sorumluluğu bulunan resmi kişi ve kurumlar tespit edilerek cezalandırılması; her durumda devlet görevlilerinin ve organlarının söz konusu hak ihlallerinin önlenmesi ile birey ve toplumun hak ve özgürlüklerinin güvenceye alınıp korunması yolunda etkin ve samimi uygulamaları bir an önce yaşama geçirmesidir.

Anılan bu son derece önemli beklenti ve talepler, öncelikle TBMM nezdinde gerçekleştirilecek bir Meclis Araştırmasını da ivedilikle gerekli kılmaktadır."