'Öğretmenlik Yüksek Lisans Programı'nın süreci için 14 aydır açıklama bekleniyor

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Eğitim fakülteleri dışındaki bölümlerden mezun olanların öğretmen olabilmelerine olanak tanıyan “pedagojik formasyon”, Milli Eğitim Bakanlığı’nca Haziran 2020’de kaldırıldı. On binlerce mezun, formasyonun yerine getirileceği açıklanan “Öğretmenlik Yüksek Lisans Programı”nın başvuru, kabul ve eğitim şartlarının duyurulması için 14 aydır bekliyor. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir’in “Ne zaman açıklanacak” sorusunu, istifası öncesi “giderayak” yanıtlayan eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile çalışmalar devam ediyor. Sonuçlandığında paylaşacağız” dedi.

Başkanlık, formasyon eğitiminin “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı”na dönüştürüldüğünü açıkladı. Bu düzenlemeye göre, eğitim fakültesi haricindeki öğretmen adaylarının atama başvurusu yapabilmek için lisans eğitiminden sonra söz konusu tezsiz yüksek lisans programını tamamlaması gerekecek. Geçen yıl alınan formasyon kararının ardından on binlerce lisans mezunu, yaklaşık 14 aydır MEB’den yeni sistemin ayrıntılarına ilişkin açıklama bekliyor.

SELÇUK’TAN ‘GİDERAYAK’ YANIT

CHP’li Özdemir, konuyu Meclis gündemine taşıdı. İstifası öncesinde “giderayak” yanıt veren eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın başvuru ve kabul şartları ile eğitimin hangi şartlarda gerçekleştirileceğine dair hususlar MEB ve YÖK arasında halihazırda yapılan çalışmalar sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır” ifadelerini kullandı. Selçuk’un yanıtı ile MEB ve YÖK’ün ilgili düzenlemeyi aradan geçen 14 ayda tamamlayamadığı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül’de başlayacak. Akademik takvimin başlangıcına 34 gün kalmasına karşın “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yüksek Lisans Programı”na ilişkin belirsizlik sürüyor. Bu gelişmelerle birlikte 30 Temmuz’da YÖK Başkanı’nın, 6 Ağustos’ta ise Milli Eğitim Bakanı’nın değişmiş olması nedeniyle 14 aylık bekleyişlerinin daha da uzayacağını düşünen on binlerce mezun tedirgin.