Okmeydanı’nda yurttaşlara silah çekenlerin AKP’lilerle fotoğrafları çıktı
Okmeydanı’nda kentsel dönüşüm kapsamında halkı ikna etme adı altında mahalleye giden silahlı kişiler yurttaşları silahla tehdit etti. Tehdit eden grubun AKP'lilerle birlikte fotoğrafı bulunması dikkat çekti.
Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Dereiçi Sokak’ta pazar günü kentsel dönüşüme itiraz eden yurttaşlara silah çeken ve AKP’lilerin ‘tanımıyoruz’ dediği Ö. Osman N. ve Cafer P’nin sosyal medya hesaplarında AKP’lilerle yakın olan ilişkileri gösteren fotoğraflar dikkat çekti. Ö. Osman N’nin sosyal medya hesabında 2019 yerel seçimleri öncesinde Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi ve Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Rüstem Dindarol ile birlikte seçim çalışmalarına katıldığı görülüyor. 2009’da çete operasyonunda gözaltına alınıp 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edilen Ö.Osman N’nin sosyal medya hesaplarında silah kullanırken ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekilmiş fotoğrafları var.
"BAKAN'IN İSMİNİ KULLANIYORLAR"
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yurttaş, “Silah çeken iki kişiyi de semtten tanıyoruz. İçişleri Bakanı’nın ismini kullanarak terör estiriyorlar” dedi.
CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, bir kez daha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şüphelilerin silahlarının ruhsatının olup olmadığını ve haklarında işlem yapılıp yapılmadığını sordu.
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