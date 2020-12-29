Olay TV önergesine Altun'dan 'şereftir' yanıtı

29 Aralık 2020 Salı, 11:21

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, 26 gün yayın yaptıktan sonra karartılan Olay TV hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi verdi.

Canbaz Kaya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede şu ifadeleri kullandı:

"Yayın hayatına 30 Kasım'da başlayan Olay TV, 25 Aralık akşamı son vermek zorunda kaldı. Olay TV Ana Haber'e konuk olan Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın sahibi Cavit Çağlar'ın 'Bana iktidardan çok büyük baskı var, devam edemeyeceğim' dediğini ifade etmiştir.

-Medyada artan sansür ve baskılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından mı yürütülmektedir?

-Olay TV'nin kapatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tarafından herhangi bir baskı yapılmış mıdır?

-Cumhurbaşkanlığı, Olay TV sermayedarlarından Cavit Çağlar ile bugüne kadar kaç görüşme gerçekleştirmiştir? Bu görüşmelerin içeriği ve kapsamı nedir?"

ALTUN'UN 'YANIT'I: ŞEREFTİR

Olay TV ile ilgili sözkonusu sorular yanıt beklerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuyla ilgili soru önergesini veren vekili hedef alan bir açıklama geldi.

Altun, Twitter hesabından şöyle yazdı:

"Bir HDP'li şahıs beni suçlayan bir "soru önergesi" vermiş.

PKK'dan emir almadan ağzını açamayanlar ifade özgürlüğünden bahsediyorlar!

HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir.

Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda canımız feda.."