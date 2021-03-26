WhatsApp'ta 'ihbar' dönemi
WhatsApp'ın Android beta sürümü güncellendi. Güncelleme ile 'ihbar özelliği' olarak da adlandırılan yeni özellik kullanıma sunuldu. Buna göre, kullanıcılar artık doğrudan WhatsApp geliştiricileriyle temas kurabilecek.
Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp platforma yeni bir özellik ekledi.
Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması artık kullanıcılarının kendileri ile direkt temas kurmasının önünü açtı.
Sputnik'in aktardığına göre, Android beta sürümü güncelleyen WhatsApp, kullanıcılarının doğrudan WhatsApp geliştiricileri ile iletişime geçebilmelerini mümkün kıldı. Bu özellik, WhatsApp'ta 'ihbar dönemi' olarak yorumlandı.
Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar geliştiricilerle iletişime geçebilmek için artık e-posta üzerinden yazışma gibi daha uzun süren bir yöntemi kullanmak zorunda kalmayacak.
Başka bir deyişle bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları yaşadıkları sorunları ya da keşfettikleri hataları doğrudan yetkili isimler ile paylaşabilecek.
WhatsApp'ın 2.21.7.3 kodlu Android beta sürümünde yer alan özellik 'ihbar özelliği' olarak da adlandırılıyor.
Video Haberler
- Otobüste maske tartışması! Yolcu muavinin boğazını sıktı
- 'Hamileyim' dedi, gerçek soruşturmada ortaya çıktı
- Güldür Güldür'de Doğu Perinçek göndermesi
- Silahlı soyguncuları sandalye ile kovaladı
- Canlı yayında Tansu Çiller'e ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul Sözleşmesi'nin feshi İzmir'de protesto edildi
- Kadıköy'de kurşun yağmuru! Ekipler harekete geçti
- Çiğ köfteciye saldırıda istenen ceza belli oldu
- Otobüs şoförü ile yolcu birbirine girdi! İşte o anlar
- İstanbul'da korku dolu anlar!
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp Web'e beklenen özellik geliyor
- Benzin ve motorine zam!
- Şevval Sam'ın karavanının acı sırrı ortaya çıktı!
- Almanya Başbakanı Merkel'den Türkiye açıklaması
- IIF dolar/TL'nin 'adil değer' tahminini açıkladı
- Şükür'ün babasına verilen cezanın gerekçesi açıklandı
- Vali duyurdu: Maskesiz görüntü paylaşımına ceza geliyor
- S&P'den Türkiye'nin kredi notuna ilişkin açıklama
- AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye kararı
- Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı iddiasına yanıt