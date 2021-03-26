26 Mart 2021 Cuma, 10:10

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp platforma yeni bir özellik ekledi.

Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması artık kullanıcılarının kendileri ile direkt temas kurmasının önünü açtı.

Sputnik'in aktardığına göre, Android beta sürümü güncelleyen WhatsApp, kullanıcılarının doğrudan WhatsApp geliştiricileri ile iletişime geçebilmelerini mümkün kıldı. Bu özellik, WhatsApp'ta 'ihbar dönemi' olarak yorumlandı.

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar geliştiricilerle iletişime geçebilmek için artık e-posta üzerinden yazışma gibi daha uzun süren bir yöntemi kullanmak zorunda kalmayacak.

Başka bir deyişle bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları yaşadıkları sorunları ya da keşfettikleri hataları doğrudan yetkili isimler ile paylaşabilecek.

WhatsApp'ın 2.21.7.3 kodlu Android beta sürümünde yer alan özellik 'ihbar özelliği' olarak da adlandırılıyor.