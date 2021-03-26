WhatsApp'ın yeni bir özelliği sızdı

26 Mart 2021 Cuma, 19:19

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor.

NTV'nin haberine göre bu güncelleme WhatsApp'ın tarayıcı versiyonu WhatsApp Web'i sıklıkla kullananları ilgilendiriyor. Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu.

Eğer telefonunuz kapanırsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web iletişiminiz de sonlanmış oluyordu. Şirket yeni yapacağı güncellemeyle bu uygulamayı sonlandıracak. Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebileceksiniz.



