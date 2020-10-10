Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
Sosyal medyada son yıllarda, sıradan insanlar için hazırlanmış kısa yazılar ve bolca resimli içeriklerle popüler olan Onedio adlı sitede, başkan Böcek için ‘Haşere’ ifadesi kullanıldı.
Dijital içerikler hazırlayan Onedio adlı site, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik yaptığı haberlerde, Başkan'ın soyadını "Haşere" olarak yansıttı.
Onedio adlı popüler içerik sitesinde yayınlanan bir haber, yurttaşlardan ve CHP parti örgütünde büyük tepki geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin bilgi veren haberde Böcek için “Muhittin Haşere” ifadesi kullanıldı.
Onedio'nun o içerikleri şöyle:
Onedio isimli içerik üreticisinin farklı tarihlerde yapmış olduğu haberlerde, yoğun bakımda olan ve yaşam savaşı veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in soyadı “Haşere” olarakyazıldı.
Söz konusu ifadeye CHP'lilerden tepki yağarken CHP Antalya İl Gençlik örgütü, siteyi özür dilemeye davet ederek şu açıklamayı yaptı:
"Ulusal bir yayın portalı olan Onedio isimli içerik üreticisinin farklı tarihlerde yapmış olduğu haberlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in soyadını haberin içerisinde “Haşere” olarak geçirmesini CHP Antalya gençliği olarak kınıyoruz."
Söz konusu içerikler, gelen tepkilerin ardından siteden kaldırılsa da arama motorlarında öne çıktığı görüldü. Siteden, henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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