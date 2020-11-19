Kozmetik sektöründe en çok nelerden şikayet ediliyor?

19 Kasım 2020 Perşembe, 10:30

Gelişen dünya düzeninde güzel ve kusursuz olma arzusu kozmetik ürünlerine ve kişisel bakım cihazlarına olan talebi artırdı. Özellikle pandemi döneminde güzellik merkezlerine eskisi gibi gidemeyen insanların güzel ve bakımlı olmak kendi becerilerine kaldı. Şikayetvar, kozmetik ürün ve cihazlarıyla ilgili en çok şikayet edilen konuları derledi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl ortalama yüzde 10 oranında büyüyor. Doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin bu pazardaki payıysa yaklaşık yüzde 5.

Sektör ürünleri içinde en büyük paya sahip olan ürünler saç bakımı ürünleriyken, bunların yüzde 59’unuysa şampuanlar oluşturuyor.Tıraş ürünleri, tüy dökücüler, banyo ve duş ürünleri özellikle el sabunları, dudak ve göz makyaj malzemeleri, deodorantlar ve ter önleyici ürünler, parfümler, kolonyalar ve bebek bakım ürünler Türkiye’de üretilen başlıca üretilen ürünler olarak göze çarpıyor.

2 MİLYON 752 BİN KİŞİ KOZMETİKLE İLGİLİ ŞİKAYETVAR’I ZİYARET ETTİ

Şikayetvar’ı 2020 Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kişisel bakım ve kozmetik ürünleri, güzellik merkezleri, kişisel bakım ve kozmetik mağazaları, kişisel bakım cihazları kategorileriyle ilgili 2 milyon 752 bin kişi ziyaret etti. Bu kategorilerin bir önceki yılın aynı dönemine göre ziyaret oranı yüzde 98 artış gösterdi. Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri (yüzde 111) ve kişisel bakım cihazları (yüzde 124) sektörleri bir önceki yılın aynı dönemine oranla bu alanda en çok ziyaret edilen kategoriler olarak öne çıkıyor.

KİŞİSEL BAKIM CİHAZLARINDA ŞİKAYET ORANI YÜZDE 172 ARTTI

Verilere göre kozmetik sektörüyle ilgili en çok şikayet, kişisel bakım cihazlarıyla ilgili geldi. 2020’nin Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı verileriyle 2019’un aynı dönemini karşılaştırıldığında kişisel bakım cihazlarıyla ilgili şikayet oranı yüzde 172 arttı. Onu yüzde 134’lük şikayet oranı artışıyla kişisel bakım ve kozmetik ürünleri takip etti. Kişisel bakım ve kozmetik mağazalarında şikayet oranıysa yüzde 105 oldu.

ŞİKAYETLER EN ÇOK HANGİ AYLARDA YOĞUNLAŞTI?

Pandemiyle birlikte güzellik merkezlerinin, kuaför ve berberlerin kapalı olması, insanların kişisel bakımlarını evde gerçekleştirmesini de beraberinde getirdi. 2018 ve 2019 yıllarında kişisel bakım cihazlarında bir hayli düşük olan şikayet sayısının 2020’de anlamlı bir artış gösteriyor. Şikayetvar verilerine de yansıyan bu yükselişe göre kişisel bakım cihazlarında şikayetlerin nisan ve mayısta zirve yaptığı gözlemleniyor. Temmuz ayında görece düşen şikayet sayısı ilerleyen aylardaysa yine yükselişe geçiyor. Kişisel bakım ve kozmetik ürünleriyle kişisel bakım ve kozmetik mağazalarında şikayetlerinsemayıs ayında yoğunlaştığı fark ediliyor.

KOZMETİK SEKTÖRÜNDE EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Verilere göre kozmetik sektörüyle ilgili en çok çözüm bekleyen konular ise şöyle;

KOZMETİK SEKTÖRÜNDE EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Verilere göre kozmetik sektörü ve cihazlarla ilgili en çok çözüm bekleyen konular ise şöyle;"Online kozmetik alışverişlerinde siparişlerin geç, kırık ve eksik teslim edilmesi. Ürünlerin orijinal çıkmaması. Ürünlerin cilde zarar vermesi. Saç boyalarının farklı renkte çıkması. Ürünün kutusu üzerinde ürün hakkında yeterli bilgilendirme olmadığı için alerjik reaksiyonların daha sıklıkla görülmesi. Tüy dökücü kremlerin vaat ettiği şekilde tam olarak dökülme yapmayıp aksine tüyleri çoğaltıp sertleştirmesi. Doğal ürün adı altında satılan ürünlerin içeriği hakkında yeterli bilginin kutu üzerinde yer almaması. Kimyasal içeriği olan birçok ürünün doğal ürün adı altında satılması. Ürünlerin alerjik reaksiyonlara sebep olması."KOZMETİK

CİHAZLARLA İLGİLİ GELEN ŞİKAYETLER

"Lazer-epilasyon ürünlerinin eksik atış yapması ve tüylerde azalma yapmaması. Şarj sürelerinin yetersiz olması. Tıraş makinelerinde sıklıkla görülen başlık sorunu, başlığın cilde zarar vermesi, makineye tam oturmaması, bahsedilen kesim numaralarının uyuşmaması. Şarj ve garanti sıkıntısı (ürünün garanti kapsamında değerlendirilmemesi, servisin yedek parça, aparat, başlık için fazla ücret talep etmesi). Saç kurutma makinelerinde pervanelerin kırılması, kıvılcım çıkartması, ısınıp kısa sürede kapanması. Düzleştiricilerin düşük ısıda çalışmasına rağmen saçları yakması, yeterli ısınmaması, saçları tam düzleştirmemesi, saçlarda tiftiklenme yapması buna karşın ürünün kişisel bakım cihazı olması sebebiyle iade ve değişimlerde servisin sorun çıkarması."