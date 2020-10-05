Online tacize uğrayan kadın sayısı artıyor

05 Ekim 2020 Pazartesi, 21:58

Araştırma şirketi tarafından görüşülen 15-25 yaş arasındaki 14 bin kişinin yarısından fazlası, cinsel yollu açık mesajlar ve resimlerle çevrimiçi tacize uğradıklarını belirtti.

22 ülkeden gönüllülerin katıldığı ankette konuşan bireyler, “taciz durumunu bildirdikleri” andan itibaren hiçbir işlemin yapılmadığını da belirttiler. Plan International CEO’su Anne-Birgite Albrectsen, “Kadına şiddet ve taciz sadece fiziksel olmayabilir. Ancak genellikle tehdit edici, zamansız ve kadınların ifade özgürlüğünü sınırlandıran biçimde olabilir. Kızları çevrimiçi alanlardan çıkarmak giderek dijitalleşen dünyada güçlerini büyük ölçüde etkisiz hale getiriyor. Bu durum görülme, duyma ve lider olma gibi yeteneklerine zarar veriyor” dedi.

EN ÇOK FACEBOOK’TA GÖRÜLÜYOR

Araştırma kızların yaklaşık yüzde 20’sininin sosyal medyadan çıktığını ve yüzde 12’sinin de çevrimiçi şiddet gördükten sonra sosyal ağın kullanım biçimini değiştirdiğini ortaya koydu. Görüşmecilerin neredeyse yüzde 40’ı bu sorunla Facebook üzerinde karşılaştıklarını belirtti. Ancak Instagram (%23), Whatsapp (%14), Snapchat (%10), Twitter (%9) ve TikTok (%6) gibi ağlarda da benzer problemler yaşanıyor.

Araştırma kızların çoğunun ırk ve kimlikleri nedeniyle hedef alındığını gösteriyor. İstismara uğrayan görüşmecilerin üçte birinden fazlası etnik bir azınlığa mensup. Ayrıca bunlardan yüzde 56’sı LGBTQ + olarak tanımlandı.

GÜVENSİZ HİSSEDİYORLAR

Saldırılar ise küfürlü ve argo dil kullanımı, cinsel şiddet tehditleri ve bedensel durumları kapsıyor. Sonuç olarak bu şiddete uğrayan katılımcıların dörtte biri fiziksel olarak kendini güvensiz hissettiğini söylüyor.

Bundan 2 yıl önce yani 2018 yılında Birleşmiş Milletler’in (BM) kadınlara yönelik şiddet özel raportörü, hükümetleri temelinde özellikle kadınların sosyal ağlardaki şiddete karşı korunmalarını sağlayacak yeni yasalar oluşturmaya davet etmişti. Plan International CEO’su Anne-Birgite Albrectsen konuyla alakalı olarak, “Covid-19 ile birlikte hayatımız daha fazla dijital oldu ve internet erişimi dünya çapında gelişti. Dijital platformların kullanıcılarını artırma stratejisinden korunma zamanı geldi” ifadesini kullandı.