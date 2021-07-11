Gürcistan'da LGBTİ+ karşıtlarının yaraladığı kameraman Aleksander Laşkarava öldü
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 5 Temmuz günü LGBTİ+ karşıtlarının yaraladığı kameraman Aleksander Laşkarava hayatını kaybetti.
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 5 Temmuz günü LGBTİ+ karşıtlarının yaraladığı kameraman Aleksandr Laşkarava hayatını kaybetti.
Annesi, Laşkarava'nın dün gece uyuduktan sonra bir daha uyanmadığını söyledi.
Başına aldığı darbelerle yaralanan Laşkarava hastanede birkaç gün geçirdikten sonra evine gönderilmişti.
Laşkarava onlarca kişinin kendisini darp ettiğini, bir merdivenden aşağı yuvarladıklarını ve kamerasını kırdıklarını anlatmıştı.
Çalıştığı TV kanalı Pirveli'deki editörü ise Cuma günkü ziyaretinde Laşkarava'nın yoğun ağrılardan şikayet ettiğini aktarmıştı.
Laşkarava'ya saldıranlar dört kişi gözaltında bulunuyor.
5 Temmuz'da Tiflis'te düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü, saldırılar nedeniyle iptal edilmek zorunda kalmıştı.
Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nin çağrısıyla LGBTİ+ karşıtı bir gösteri için bir araya gelen kitle, bir süre sonra Onur Yürüyüşü'nün ofisini basmış, olayı görüntüleyen gazeteciler de darp etmişti.
50'den fazla gazetecinin saldırıya uğramış, bununla ilgili 16 kişi gözaltına alınmıştı.
O tarihten bu yanan Gürcistan'ın sorumluları yargılaması uluslararası çağrılar yapılıyor.
Bugün de İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Giorgi Gogia, şiddete teşvik edenlerden hesap sorulması gerektiğini söyledi.
Uluslararası Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İnterseks Birliği'nin (ILGA) raporuna göre Gürcistan, LGBTİ+ hakları açısında Avrupa'daki 49 ülke arasında 32. sırada bulunuyor.
Gürcistan'da LGBTİ+ haklarının yüzde 26,53'ünün mevcut olduğunu aktaran ILGA, Türkiye'yi de yüzde 3,83 ile 48. sıraya yerleştirmişti.
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