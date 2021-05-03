Ordu-Çambaşı yolundaki güzergâh değişikliği tarım alanlarını yok edecek

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Kurul Kalesi ve Sağılı Vadisi’nde Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk ile beraber yaptıkları incelemenin ardından açıklama yapan İYİ Parti Perşembe İlçe Başkanı Şenol Anşin, yolun güzergâhının değiştirildiğine dikkat çekti. Anşin, “Ordu-Çambaşı yolundaki güzergah değişikliği yanlış bir seçenek. Çünkü yapılan bu yanlışla, 2 adet yüzlerce metre uzunluğunda viyadük, 1 adet yüzlerce metre uzunluğunda tünel ve yine 1 adet yüzlerce metre uzunluğunda 75 metre genişliğinde kaba dolgu yapılarak, büyük miktarda kaynak israfı yapılmaktadır. Ayrıca bu değişiklikle, tarihi SİT alanı olan Kurul Kayalıkları’nda çok büyük oranda telafisi imkânsız tahribat yapan kum ve çakıl ocağı koruma altına alınmaktadır. Yanlıştan bir an önce dönülmelidir” dedi. l SAMSUN