Ordu'da katliamdan yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:14

28 Ağustos'ta Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine kurşun yağdırdı. Polis babasının tabancası ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y. babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı.

TUTUKLANDI

F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi sürüyor.

'NASIL ALDI BİLMİYORUM'

Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği belirtildi.

Cemalettin Yalpı'nın daha sonra detaylı ifadesine başvurulacak.