Ordu'da katliamdan yaralı kurtulan babanın ilk ifadesi ortaya çıktı
Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık toplamak istemeyen 14 yaşındaki F.Y. ailesine kurşun yağdırarak annesi, ağabeyi ve anneannesi öldürdü. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan polisi memuru baba Cemalettin Yalpı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı.
28 Ağustos'ta Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde 14 yaşındaki F.Y., fındık toplaması için ısrar eden ailesine kurşun yağdırdı. Polis babasının tabancası ile annesi Rahime Yalpı, ağabeyi Murat Yalpı ve anneannesi Cennet Gedek'i öldüren F.Y. babası Cemalettin Yalpı'yı da yaraladı.
TUTUKLANDI
F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polisi memuru babanın tedavisi sürüyor.
'NASIL ALDI BİLMİYORUM'
Hayati tehlikeyi atlatan Cemalettin Yalpı'nın, ilk ifadesinde "Beylik tabancamı gardıroba saklamıştım, oğlum nasıl aldı bilmiyorum" dediği belirtildi.
Cemalettin Yalpı'nın daha sonra detaylı ifadesine başvurulacak.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası