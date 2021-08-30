Şarkıcı Doğuş ölümden döndü: Bir dakika daha gecikilseydi...

Antalya'da ailesiyle tatil yapan ünlü popçu Doğuş, ölümden döndü. Tekne turuna çıkan sanatçı, tüpsüz dalış yaparken büyük tehlike atlattı.

DHA
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:22
Şarkıcı Doğuş ölümden döndü: Bir dakika daha gecikilseydi...
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Antalya'da ailesiyle tatil yapan şakıcı Doğuş'un suyun altında fazla kaldığını fark eden kaptan, denize atlayarak ünlü şarkıcıyı tekneye çıkardı.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.

'ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ'

Şarkıcının doktorunun, "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" dediği öğrenildi.


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