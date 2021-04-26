Organizasyon Komitesi Tokyo'daki OHAL'e rağmen olimpiyatlarda kararlı
Olimpiyatların başlamasına üç aydan az bir süre kala Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, Tokyo'daki OHAL'e rağmen oyunların iptal edilmesinin düşünülmediğini söyledi.
Başkan Haşimoto, düzenlediği basın toplantısında, turnuvanın başlamasına 3 ay kala, koronavirüse karşı OHAL'in yeniden ilan edilmesinin yol açtığı tartışmalara değindi.
Haşimoto başkent Tokyo dahil birkaç bölgede artan vaka oranları karşısında uygulamaya alınan üçüncü OHAL'e karşın, olimpiyatların düzenlenmesine yönelik kararlılıklarını koruduklarını belirtti.
Oyunların iptal edilmesinin düşünülmediğini kaydeden Haşimoto, "Koronavirüs önlemlerine yönelik hazırlıkta en ileri düzey çabayı gösteriyoruz ki Tokyo Oyunlarının düzenlenebileceğinin farkına varılabilsin." dedi
Turnuva öncesi test müsabakalarının OHAL süresince, daha sıkı önlemler alınarak gerçekleştirileceğini belirten Haşimoto, 9 Mayıs'ta Ulusal Stadyum'da 20 bin izleyiciyle planlanan atletizm test müsabakalarının, OHAL sebebiyle seyircisiz olarak düzenlenebileceğini söyledi.
Kyodo ajansı, Tokyo Oyunlarına yönelik koronavirüs yönetmeliğinin ikinci versiyonunun hafta içerisinde yayımlanmasının beklendiğini bildirdi.
Başkent Tokyo ile Osaka, Hyogo ve Kyoto'da başlayan OHAL, 11 Mayıs'a dek yürürlükte kalacak.
Nisan 2020 ile Ocak 2021'de olmak üzere Japonya'nın farklı bölgelerinde daha önce 2 kez OHAL uygulanmıştı.
Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.
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