Premier Lig’in ilk Hall of Fame ödülü Shearer ve Henry’nin
1992’de kurulan Premier Lig’de ilk kez verilen Hall of Fame ödülünü Newcastle United’ın efsane forveti Alan Shearer ve Arsenal’in eski yıldızı Thierry Henry kazandı.
NBA, MLB, MLS ve NFL’de her yıl eski sporculara verilen Hall of Fame (Şöhretler Müzesi) ödülü bu yıl itibariyle İngiltere Premier Lig’de de verilmeye başlandı. Athletic’de yer alan haberde, bu ödülün ilk sahiplerinin Alan Shearer ve Thierry Henry olduğu ifade edildi.
“TEK İSTEDİĞİM FUTBOLCU OLMAKTI”
Alan Shearer ödül ile ilgili şunları söyledi, “Premier Lig’de yer alan oyunculara baktığınızda, bu ödülü kazandığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım menajerlere ve antrenörlere teşekkür etmeliyim. Tek istediğim profesyonel bir futbolcu olmaktı. Hayalim, St. James Park’ta dokuz numaralı siyah-beyaz formayla gol atmaktı ve bu gerçekten harikaydı. Her dakikasından keyif aldım.”
“ÖZEL OLMAKTAN DAHA FAZLASI”
Ödülün bir diğer sahibi Thierry Henry ise, “Alan Shearer ile birlikte Premier Lig Hall of Fame ödülünü kazanmak özel olmaktan daha fazlası. Gençken bir çift ayakkabı alabileceğimden emin olmak istiyordum. Şimdi ise böyle bir ödülden bahsediyoruz. Kariyerimin başında bana bu ödülü kazanacağımı söyleselerdi inanmazdım. Bu inanılmaz bir onur.”
REKOR SHEARER’DA
Premier Lig’de 14 sezon forma giyen Alan Shearer, 441 maçta 260 gol kaydetti. İngiliz forvetin futbolu bırakmasından sonra herhangi bir oyuncu bu rekoru kıramadı. Shearer ayrıca Premier Lig’de iki farklı takımda 100 gole ulaşan tek oyuncu konumunda yer alıyor.
EFSANE ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI
Arsenal’in 2003-04 sezonundaki namağlup Premier Lig şampiyonluğunun en önemli isimlerinden olan Thierry Henry, Premier Lig’de 175 gol kaydetti. Henry, 4 kez Premier Lig’de gol kralı olurken bu rekoru elinde bulunduruyor.
Video Haberler
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti
- Beyoğlu'nda silahlı saldırı! Kucağımda çocuk var
- Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı
- Feci kaza! Yaralılar var
- İzmir'de boş arazide kurulan çadırda skandal görüntüler
- Sarıklı cübbeli kişi, sigara içenlere bağırdı
- Kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
- Sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
En Çok Okunan Haberler
- Rusya duyurdu: Hasım ülkeler listesi hazırlıyoruz
- Kaftancıoğlu’ndan sosyal medyadaki videoya sert tepki
- A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu
- Erdoğan'ın danışmanından 'açıktan savaş' mesajı
- Kabine öncesi flaş 'AVM' ve 'okul' açıklaması
- Hilal Kaplan-Gelecek kavgası
- 'Bill Gates, kripto para değil, Trakya'da toprak alıyor'
- VeBitcoin'in CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
- Bill Gates, Covid-19'un biteceği tarihi açıkladı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı