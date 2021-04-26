Premier Lig’in ilk Hall of Fame ödülü Shearer ve Henry’nin

26 Nisan 2021 Pazartesi, 11:14

NBA, MLB, MLS ve NFL’de her yıl eski sporculara verilen Hall of Fame (Şöhretler Müzesi) ödülü bu yıl itibariyle İngiltere Premier Lig’de de verilmeye başlandı. Athletic’de yer alan haberde, bu ödülün ilk sahiplerinin Alan Shearer ve Thierry Henry olduğu ifade edildi.

“TEK İSTEDİĞİM FUTBOLCU OLMAKTI”

Alan Shearer ödül ile ilgili şunları söyledi, “Premier Lig’de yer alan oyunculara baktığınızda, bu ödülü kazandığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma, birlikte çalıştığım menajerlere ve antrenörlere teşekkür etmeliyim. Tek istediğim profesyonel bir futbolcu olmaktı. Hayalim, St. James Park’ta dokuz numaralı siyah-beyaz formayla gol atmaktı ve bu gerçekten harikaydı. Her dakikasından keyif aldım.”

“ÖZEL OLMAKTAN DAHA FAZLASI”

Ödülün bir diğer sahibi Thierry Henry ise, “Alan Shearer ile birlikte Premier Lig Hall of Fame ödülünü kazanmak özel olmaktan daha fazlası. Gençken bir çift ayakkabı alabileceğimden emin olmak istiyordum. Şimdi ise böyle bir ödülden bahsediyoruz. Kariyerimin başında bana bu ödülü kazanacağımı söyleselerdi inanmazdım. Bu inanılmaz bir onur.”

REKOR SHEARER’DA

Premier Lig’de 14 sezon forma giyen Alan Shearer, 441 maçta 260 gol kaydetti. İngiliz forvetin futbolu bırakmasından sonra herhangi bir oyuncu bu rekoru kıramadı. Shearer ayrıca Premier Lig’de iki farklı takımda 100 gole ulaşan tek oyuncu konumunda yer alıyor.

EFSANE ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI

Arsenal’in 2003-04 sezonundaki namağlup Premier Lig şampiyonluğunun en önemli isimlerinden olan Thierry Henry, Premier Lig’de 175 gol kaydetti. Henry, 4 kez Premier Lig’de gol kralı olurken bu rekoru elinde bulunduruyor.