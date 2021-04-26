Türk takımlarının radarındaki Salih Özcan, tekliflerle ilgili konuştu

26 Nisan 2021 Pazartesi, 09:33

Almanya Bundesliga'da FC Köln ve Alman U21 Milli Futbol Takımı forması giyen Salih Özcan, Türkiye'den bir takıma transfer olduğuna dair basında çıkan söylentilere açıklık getirdi. 9 yaşından beri Köln takımında oynayan ve bu sezon sonu kulübüyle sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'den teklif geldiğini medyadan duydum. Bu tekliflere şu an menajerlerim bakıyor. Ben kendimi komple futboluma odaklamak istiyorum. Sezon sonunda da menajerim ile oturup teklifleri konuşacağız" dedi.

Disiplinli oluşu ve başarısından dolayı Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından 2018'de yılın en yetenekli U19 Milli oyuncusu seçilerek Fritz Walter altın madalyasını kazanan Salih Özcan, Türk basınında olduğu kadar Alman basınında da gündemde. Özcan'ın başta Almanya, Hollanda, İngiltere ve İspanya takımları olmak üzere Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi Türk takımlarının da transfer gündeminde olduğu sürekli basında yer alıyor.

"KÖLN KURTARICISI"

Köln'de futbolu kadar insani ilişkileri ile de örnek olarak gösterilen Salih Özcan, ortaokul yıllarında kendisinin bir başka özelliği ile tanınmasına sebep olan anısıyla başladığı röportajda ilk olarak şunları söyledi:

"15 yaşımdayken sabah tramvayla okuluma gidiyordum ve bir anda sürücü ani frene bastı. Herkes tramvaydan indi. Panik içinde dışarıya çıktık, tramvayın altında kanlar içinde bir çocuk olduğunu gördüm. Hemen hiç düşünmeden tramvayın altına sürünerek girdim ve yaralı çocuğa ulaştım. Ambulans gelene kadar elimi kazazede çocuğun kafasının altında tutarak ona moral verdim. Okula geldiğimde beni her tarafı kanlar içinde gören öğretmenim şoka girmişti. Öğretmenime durumu ve ne olduğunu anlattığımda zaten olanlar oldu. Benimle gurur duyduğunu söyledi ve gazete manşetlerine ilk böyle düştüm. İsmimi de "Köln kurtarıcısı" koydular."

FUTBOLUN YANI SIRA GÜREŞ DE YAPIYOR

Ailesiyle birlikte Köln'de yaşayan Özcan, sporcu bir aileden geldiğini ifade ederek, "Babam futbol dışında bize güreşi de tanıttı. 8 yaşımdan beri futbolun yanı sıra güreş de yapıyorum. Profesyonel futbolcu olmamda güreşin de faydasını gördüm. Sahada bunun avantajını kendimde hissediyorum. Gelecekte yetenekli futbol oynayan çocuklarımıza güreşi de yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu.

U15'ten bu yana Alman Milli Takımı'nda top koşturan Salih Özcan, "Almanya U21 ile Avrupa turnuvasında çeyrek finale katılma şansını buldunuz ve sen de takımın önemli isimlerinden biriydin. Maçlar ve takımlar hakkında ne diyebilirsin?" şeklindeki soruya, "Grubumuzda en zoru Hollanda takımıydı, onlarla beraber oynadık. Sonra Macaristan maçını 3-0 aldık. Romanya ile 0-0 berabere kaldık. Gruptan ikinci olarak çıktık. Çeyrek finalde Danimarka ile karşılaşacağız" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELDİĞİNİ DUYDUM"

Türk derbilerini izlediğini sözlerine ekleyen Özcan, "Zaman bulduğumda Türkiye Süper Ligi'ni izlemeye çalışıyorum. Özellikle derbi maçları heyecanlı oluyor, evde izliyoruz" dedi. Yetenekli futbolcu, "Alman basını FC Köln'ün sizin kulüpte kalmanızı istediğini yazıyor, doğru mu?" şeklindeki soruya, "Evet doğru. FC Köln, takımda kalmam ve sözleşmeyi uzatmak için sezon başında teklif yaptı. Ben de bu sezon sonuna kadar oynamak istedim. Takımım Köln bu sezon zorlu bir sezon geçiriyor. Maalesef altta oynuyoruz. Ama Leipzig'e karşı kazandık ve 3 puan bizim için iyi geldi. Kalan maçlarda da bunu başarmak istiyoruz" yanıtını verdi.

Salih Özcan, Türk takımlarından teklif alıp almadığı yönündeki soruya, "Türkiye'den teklif geldiğini medyadan duydum. Bu tekliflere şu an ben bakmıyorum. O işlere menajerlerim bakıyor. Kendimi komple futboluma odaklamak istiyorum. Sezon sonunda da menajerim ile oturup teklifleri konuşacağız" cevabını verdi.