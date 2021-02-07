Orhan Kemal'in sesinden Nâzım Hikmet'le ilk karşılaşma
Türk edebiyatının usta ismi Orhan Kemal'in, usta şair Nâzım Hikmet'le ilk karşılaşmasını anlattığı ses kaydı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ses kaydında Orhan Kemal, Nâzım Hikmet'ten "Muazzam, koca şair" diye bahsediyor.
Türk edebiyatının usta ismi Orhan Kemal'in, usta şair Nâzım Hikmet'le ilk karşılaşmasına dair kendi sesinden anlatımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. 1940'lar isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı ses kaydında Orhan Kemal, Nâzım Hikmet'ten "Muazzam, koca şair" diye bahsediyor.
1940 yılında, Orhan Kemal Bursa Cezaevi’nde günlerini doldururken bir gün, Nâzım Hikmet'in Çankırı Cezaevi’nden Bursa’ya nakledileceğini öğrenir. Umutla Nâzım’ın gelmesini beklemeye başlar. Söz konusu ses kaydında, Orhan Kemal’in kendi sesinden Nâzım Hikmet ile ilk karşılaşması anlatılıyor.
İki usta isim Bursa Cezaevi’nde tanışmış ve 3,5 yıl aynı koğuşu paylaşmıştı.
İşte o kayıt:
ÖĞRENCİLERİNE ORHAN KEMAL'İ ANLATTI
Yeditepe üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Nâzım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Arslan da söz konusu ses kaydının paylaşıldığı videoya dikkat çeken bir not düştü.
Arslan, "Bu tanışıklıktan çok sonra Moskova’da yaşamaya başlayan Nâzım Hikmet, Türkoloji öğrencileriyle sohbetlerinin birinde Orhan Kemal’den ve onun yazarlığından bahseder. O kadar ki içlerinden biri tez konusu olarak O.Kemal’i seçer. Sonra O. Kemal Mow’a gittiğinde tanışır,dost olurlar" diye belirtti.
Bu tanışıklıktan çok sonra Moskova’da yaşamaya başlayan Nâzım Hikmet, Türkoloji öğrencileriyle sohbetlerinin birinde Orhan Kemal’den ve onun yazarlığından bahseder. O kadar ki içlerinden biri tez konusu olarak O.Kemal’i seçer. Sonra O. Kemal Mow’a gittiğinde tanışır,dost olurlar. https://t.co/zlYFNAzK0w— Hulya Arslan (@HulyArslanRusya) February 6, 2021
Kaynak: OdaTV
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