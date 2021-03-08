Orman işçisi kadınlar, sendikal hakları için çağrı: "Çiçek değil hak verin"
Çanakkale Bayramiç’e bağlı Karıncalı köyünde orman işçiliğinde çalışan kadın emekçiler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Tarım Orman İş Sendikası üyelerini çalışma koşullarının duyurulması için Çanakkale’ye davet etti.
Ziyarete ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, orman köylülerine uygulanan birim fiyat yönteminin kayıtdışı çalışma alanı yarattığını beliterek, “Ormanlarda Suriyeli ve Afgan göçmenler görmek mümkün” dedi.
"ÇİÇEK DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ"
Türkiye’de güvencesiz koşullarda çalışan 500 bini aşkın orman köylüsü olduğuna dikkat çeken Durmuş, Karıncalı köyünde orman işçisi kadınların davetine ilişkin, “‘Sakın, gelirken 8 Mart’ımızı kutlamak için bize çiçek böcek getirmeyin, haklarımızı, sigortamızı, iş güvenliğimizi istiyoruz’ dediler. Biz de yeni bir süreç başlatıyoruz. Orada sendikal örgütlenme başlatacağız” dedi. Sloganlarının “Yeni Dünya Kadın Dayanışması ile Kurulacak” olduğunu da dile getiren Durmuş, bu sendikalaşma hareketini ülke geneline yayacaklarını da vurguladı.
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