Oscar Ödülleri'nde yeni karar: Katılımcıların istekleri kabul edilmedi
Yapımcılar, 2021 Oscar ödül töreninin Perşembe günü, yüz yüze ve Zoom uygulaması kullanılmadan gerçekleştirileceğini duyurdu. Covid-19 önlemleri kapsamında, sadece adaylar, sunucular ve davetlilerin katılacağı törende tüm katılımcıların Covid-19 testine tabi tutulacağı da belirtildi.
Oscar ödül töreni yapımcıları, törenin yapılacağı alana Zoom uygulaması üzerinden görüntülü olarak bağlanma isteklerine olumsuz yanıt verdi.
Yapımcılardan Steven Soderbergh, Jesse Collins ve Stacey Sher tarafından 200'den fazla adaya gönderilen mesajda, “Tören için Zoom seçeneği olmayacak” ifadeleri yer aldı.
Yapımcılar tarafından yapılan açıklamada, 25 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan törenin, ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Union Tren İstasyonu'nda yüz yüze gerçekleştirileceği ve Zoom üzerinden canlı katılım olmayacağı belirtildi.
COVID-19 SAHA GÜVENLİK EKİBİ DE GÖREV ALACAK
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, sadece adaylar, sunucular ve davetlilerin katılacağı törende, tüm katılımcıların Covid-19 testine tabi tutulacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca tören esnasında bir Covid-19 güvenlik ekibinin de sahada olacağı bilgisi paylaşıldı.
Yapımcılar, adayların ve misafirlerin Union Tren İstasyonu'nda bulunan geniş avluda toplanacağını, gösterinin diğer kısımlarının ise alandan yaklaşık 13 kilometre uzakllıkta bulunan Dolby Tiyatrosu'nda canlı olarak sergileneceğini aktardı.
Kaynak: Sputnik
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