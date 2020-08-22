ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS-2020 yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS-2020 yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu.
Aygün yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym"
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