ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:14

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, sosyal medya hesabından YKS-2020 yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu.

Aygün yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym"