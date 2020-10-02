ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı
17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu.
Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.
Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler." açıklaması yaptı.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 3 çocuğu kamuya yerleşti
Video Haberler
- Atatürk'ün o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!
- Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı!
- Beyzbol sopalı saldırganlar kameraya böyle yakalandı
- Azerbaycan, Ermenistan zırhlılarını ve askerlerini vurdu
- Göle yaklaşan çoban köpeği timsaha yem oldu!
- Dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı!
- Ermeni işgalinden kurtarılan bölgeden ilk görüntüler
- Genç doktoru öldüresiye dövdüler
- Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler
En Çok Okunan Haberler
- Yeni anket: Cumhur ittifakı tek başına yetmiyor
- H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
- AYM'den 'çoklu baro' kararı
- 6 aylık yalan rüzgarı çöktü
- 2028’e kadar vergiden muaf olacaklar
- Kralın kızı olduğunu kanıtladı, soyadını aldı
- Ekrem İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması
- Erdoğan'dan AYM açıklaması
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 3 çocuğu kamuya yerleşti