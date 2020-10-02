ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı

17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

AA
02 Ekim 2020 Cuma, 10:32
ÖSYM YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandığını duyurdu.

Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler." açıklaması yaptı.



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