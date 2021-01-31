Otel hakkında yıkım kararı çıkartan yazara silahlı saldırı: Otel işletmecisi ve çalışanı gözaltında
Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'de yaşayan yazar Nihat Özdal, silahlı saldırıya uğradı. Özdal, ilçede yapılmış bir otelin görüntlü kirliliği oluşturması ve silüeti bozması nedeniyle yıkılması gerektiği yönünde bir kampanya başlatmış ve otel hakkında yıkım kararı çıkmıştı.
Olay Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Rüştiye Mahallesi'nde yaşandı. Ailesine ait otelin önünde durmakta olan yazar Nihat Özdal, silahlı saldırıya uğradı. Özdal, saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Halfeti'deki bir otelin işletmecisi ile çalışanını gözaltına aldı.
OTELİN YIKILMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATMIŞTI
Çevre ve mimari kirlilikler, hayvan hakları, doğa ve ekolojik sorunlar üzerine kitapları olan Özdal, Halfeti'deki bir otelin görüntü kirliliği oluşturduğunu ve yıkılması gerektiği yönünde bir kampanya başlatmış ve otel hakkında yıkım kararı çıkmıştı.
Özdal, son olarak sosyal medya hesabından, "Nehirden yol alırken silueti bozan, taş mimari ve bozkırın uçsuz bütünlüğüne bıçak gibi saplanan otelin yapımını engellemek için çok kampanya yürütmüştük. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yıkılmasıyla ilgili karar sonunda çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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