Oteller denetim yılgını

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Pandemi esaslarına uygunluğu açısından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca denetlenip güvenli olduklarına dair sertifika alan oteller, bu denetimlerin çoğunlukla konaklama tesisleri üzerinden gitmesine tepkili.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, dışarıda denetlenmeyen AVM’ler, restoranlar varken, “virüsün kaynağı oteller” gibi davranıldığını söyleyerek bu duruma tepki gösterdi. İşler, “Biz zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ndan (TGA) “Güvenli Turizm Belgesi”ni alabilmek için 15 ayrı uluslararası akredite firma tarafından denetleniyoruz. Sertifika alsak bile denetimler sürüyor. Buna rağmen tesise hiçbir katkı sağlamayan, belge vermeyen, tutanak tutmayan birbirinden habersiz bir sürü kurum denetlemeye geliyor. Zaten 200 odalı otelde 30 oda dolu. 30 oda için devletin bir sürü insanı denetliyor. Sertifikalı yerlere gidip, iş yaptık diye kâğıt üstünde kontrol ettiklerini gösteriyorlar. Dostlar alışverişte görsün” dedi.

ÖNCE SAHAYI DÜZELTİN!

“Ne hikmetse AVM’lere, sokaktaki esnafa karşı aynı hassasiyet yok” diyen İşler, şöyle devam etti: “Siz önce sahayı düzeltin. Enerjimizi sertifikalı yerler yerine sahayı düzeltmek için harcarsak, pandemiyle daha etkin mücadele etmiş oluruz. Fakat oy kaybı endişesiyle bazı yerlerin denetlenmediğini düşünüyorum. Siyaset, sağlıktaki hijyen kurallarının üstünde gözüküyor. Aksi olsa cezalar ve sahalardaki denetim yayılır. 18.5 milyon insana istihdam sağlayan bir sektör, işten uzak olan bu insanların hegemonyası altına bırakılmıştır. Bu maalesef, Türkiye’nin çelişik hayatının dışa vurulmuş bir ayıbıdır. ”

Öte yandan, TGA verilerinde de ülke genelinde sertifika alan otellerin, restoranlardan daha fazla olması dikkat çekiyor. 17 Haziran itibarıyla 545 otel ve 53 restoran/kafenin denetlenmek üzere başvuruları alındı. Bunlardan 144 otel ve 12 restorana sertifika verildi. Hangi işletmelerin bu sertifikayı aldığına TGA’nın internet sitesinden ulaşılabilir.

TESİSİNİ AÇMAYAN KÂRDA

Ege Bölgesi’nde yüzde 80 oranındaki işletme, bu yaz tesislerini açmadı. Açanlar da yüzde 25 dolulukla çalışıyor.

Bu doluluk oranının havuz ışıklandırmasına ya da suyun klor masrafına yetmeyeceğine dikkat çeken Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Tesisini açmayan daha az zarar ediyor” dedi.

Bu yıl için bazı otellerdeki konaklama ücretlerinin geçen sene ile aynı iken, bazı tesislerin de yüzde 100 fiyat artışına gittiğine dikkat çeken İşler, “Ortalama yüzde 10-15 civarında bir fiyat artışı var. Zaten insanlarda para da kalmadı. İzinleri bitti. Yarı ücretlere çalıştılar, birikimlerini harcadılar. Tatile çıkmak isteyen kesim de eridi” diye konuştu. İşler, bu yılki kişi başı konaklama fiyatlarının ise sertifikalı otellerde her şey dahil 350-400 TL’den başlayıp, 900-1200 TL aralığına kadar çıktığını dile getirdi. İşler, şöyle devam etti:

“Pandemi koşulları uygulandığında bir otel en fazla yüzde 60 dolulukla çalışabilir. Keşke görsek bu oranları. Mevcut doluluklar bu sektörü kurtarmaz. Turizm sektörü hapşırdığında diğer sektörler nezle oluyor. 54 yan sektörü besliyoruz. Hükümetin yeni birtakım teşvikler vermesi lazım. Aksi takdirde sektör bu gemiyi yürütemez. 2021 de kayıp yıl olabilir.”